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NBA／柯瑞失準勇士先盛後衰 慘遭灰狼終結3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞延長賽一分未得。 美聯社
柯瑞延長賽一分未得。 美聯社

前三節領先灰狼隊11分的勇士隊再度出現先盛後衰的窘境，第四節遭舊將羅素（D'Angelo Russell）獨拿14分，硬是將比賽逼近延長。而在延長賽中，勇士全隊還是找不回準星，灰狼靠著愛德華（Anthony Edwards）拿下關鍵4分，加上普林斯（Taurean Prince）和里德（Naz Reid）的適時貢獻，以119比114終結勇士近期的3連勝。

延長賽提前6犯畢業的羅素，此役砍進7顆三分球，飆出全隊最高29分，堪稱是灰狼能夠扳回落後劣勢的重要功臣；愛德華26投10中得到27分6籃板5助攻，命中率雖不理想，但延長賽他兩波單打成功，讓球隊得以超前比分。

擔任中鋒的里德同樣帶給勇士莫大威脅，他拿下24分13籃板4助攻，延長賽最後讀秒時刻的進攻籃板並順勢演出暴扣，徹底摧毀勇士最後的追平希望。

灰狼從1月3日之前的6連敗過後，最近17場比賽中取得12勝5敗的成績，甚至是比勇士還要出色。在雙方氣勢消長之下，好不容易擠上西區第5的勇士，排名又跌到第8，落後前面的獨行俠、太陽和灰狼半場勝差。

愛德華在延長賽關鍵單打助灰狼擊退勇士。 美聯社
愛德華在延長賽關鍵單打助灰狼擊退勇士。 美聯社

柯瑞（Stephen Curry）此役拿到29分10籃板3助攻，然而他除了在第四節最後一擊錯失中距離大空檔機會，延長賽也是3投0中一分未得；勇士全隊在第四節僅有31.6%的命中率，三分球5投盡墨，進入到延長賽依然未見起色，三分球又是5投不進，只靠維金斯（Andrew Wiggins）和波爾（Jordan Poole）拿到4分，只能眼睜睜看著連勝中斷。

波爾得到18分7籃板5助攻，湯普森（Klay Thompson）14分6籃板；維金斯對上前東家獲得16分7籃板3助攻，格林（Draymond Green）10分12籃板4助攻；魯尼（Kevon Looney）替補上場進帳10分9籃板2抄截2阻攻。

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