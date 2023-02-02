NBA／里拉德連兩戰轟42分 聯手西蒙斯逆轉灰熊

近況出色的里拉德（Damian Lillard）在今天作客灰熊隊主場的比賽中又飆出42分10助攻8籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）則是補上26分，兩人在第四節聯手攻下23分，率領拓荒者隊逆流而上，單節豪取38分，直接擊潰灰熊，以122比112拿下勝利。

拓荒者在最近5場比賽中取得4勝，至於先前面對殘陣溜馬好不容易才中止5連敗的灰熊，今晚還是未能自家守住前三節一度領先兩位數的優勢。

42 points

8 rebounds

10 assists

5 threes



Dame drops 30+ for the 5th straight game 🔥 pic.twitter.com/IDvMayxgAD — NBA (@NBA) February 2, 2023

獲選上週西區最佳球員的里拉德，本週火力依舊兇猛，包括前一場對老鷹在內，連兩戰狂砍42分，從1月8日至今，13場比賽中有11場至少拿到30分，拓荒者也擺脫先前陰霾，10戰6勝的表現也在排名上逼近西區前10。

在後場雙槍之外，近期處於交易傳聞中的葛蘭特（Jerami Grant）上半場就得到18分，但卻因腦震盪協議被迫提前離開球場。

莫蘭特（Ja Morant）得到32分12助攻9籃板，差點寫下連3場大三元的紀錄；傑克森（Jaren Jackson Jr.）獲得18分7籃板6阻攻，貝恩（Desmond Bane）17分。