NBA／首節射爆籃網防線 綠衫軍雙槍聯手飆分寫紀錄

塞爾蒂克隊今日主場迎戰來訪的籃網隊，結果第一節就以驚人的外線火力直接決定比賽勝負！

綠衫軍開賽前8次三分球出手全都命中，單節以超過6成命中率豪取46分，創下本季球隊單節得分新高。而塞爾蒂克首節打完領先籃網多達30分，追平隊史自1954-55年開始引進24秒進攻時限後的最大單節比分差紀錄。其中泰托姆（Jayson Tatum）一人就拿下18分，還比對手全隊得分多2分。

塞爾蒂克的火力幾乎是延續了一整場比賽，一開始就跌入深淵的籃網完全無法從泥淖中走出來，全場最多輸到49分，早早就進入垃圾時間。塞爾蒂克最終以139比96大勝43分，包括季後賽在內，取得對戰籃網的10連勝。

The Celtics scored 46 points in Q1 on 8/11 3PT shooting 🤯



They're up 46-16 on ESPN. pic.twitter.com/KVSkHHbiNG — NBA (@NBA) February 2, 2023

泰托姆19投12中包括7顆三分球，攻下31分9籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）同樣砍進7記三分球，得到26分，兩人成為隊史首對在一場比賽中各轟進至少7顆三分球的搭檔。

綠衫軍全場投籃命中率達到57.6%，命中26記三分球，籃板更是取得57比32的絕對優勢，攻守表現完全碾壓對手。

布朗聯手泰托姆寫隊史紀錄。 法新社

相較於對方攻勢的流暢寫意，籃網陣中僅3人得分超過雙位數，其中以厄文（Kyrie Irving）的20分為最高，湯瑪斯（Cam Thomas）獲得19分。