NBA／首節射爆籃網防線 綠衫軍雙槍聯手飆分寫紀錄

塞爾蒂克隊今日主場迎戰來訪的籃網隊,結果第一節就以驚人的外線火力直接決定比賽勝負!

綠衫軍開賽前8次三分球出手全都命中,單節以超過6成命中率豪取46分,創下本季球隊單節得分新高。而塞爾蒂克首節打完領先籃網多達30分,追平隊史自1954-55年開始引進24秒進攻時限後的最大單節比分差紀錄。其中泰托姆(Jayson Tatum)一人就拿下18分,還比對手全隊得分多2分。

塞爾蒂克的火力幾乎是延續了一整場比賽,一開始就跌入深淵的籃網完全無法從泥淖中走出來,全場最多輸到49分,早早就進入垃圾時間。塞爾蒂克最終以139比96大勝43分,包括季後賽在內,取得對戰籃網的10連勝。

The Celtics scored 46 points in Q1 on 8/11 3PT shooting 🤯



They're up 46-16 on ESPN. pic.twitter.com/KVSkHHbiNG