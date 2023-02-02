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NBA／2018年狀元探花連線？傳獨行俠有意太陽中鋒艾頓

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(防守者)與艾頓(持球者)。 路透
唐西奇(防守者)與艾頓(持球者)。 路透

唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟後就被獨行俠隊視為重建基石，他也沒辜負球團期望，成為超級巨星，但球團卻始終沒替他找來強力的助手。不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息指出，獨行俠未來有可能網羅太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），以提升球隊戰力。

麥克馬洪在節目上透露，「艾頓的名字出現在獨行俠交易討論中，不過他不是獨行俠在交易截止日前的目標，獨行俠會在更晚的時間點，考慮透過交易得到艾頓。」

2018年選秀大會艾頓被太陽以狀元籤選中，唐西奇則是探花。唐西奇如今已入選4屆全明星、3屆年度最佳陣容；反觀艾頓雖曾隨隊闖進總冠軍賽，卻沒任何個人榮譽。上季結束後他成為非受限制自由球員，太陽甚至不願意主動開出頂薪報價，最終跟進溜馬隊開出的4年合約，他才得以留隊。

美媒《運動畫刊》引用麥克馬洪的消息指出，唐西奇與艾頓的擋拆配合將成為聯盟最致命的武器，艾頓還能減輕唐西奇負擔。不過這筆交易對太陽來說不切實際，因為獨行俠除了選秀權外沒有足夠的資產，艾頓目前只有24歲，仍是一名好用的年輕中鋒。

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