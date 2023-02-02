NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判之夜 紫綠對決創下高收視率

在上週湖人作客塞爾蒂克的比賽中，因為詹姆斯（LeBron James）在正規時間結束前的上籃遭到犯規未獲得哨音，最終綠衫軍在延長賽驚險擊敗紫金軍團。

儘管賽後因這個關鍵吹判引發不小的風波和爭議，裁判的執法公信力也再一次被質疑，甚至官方還發表聲明承認誤判。但這場世仇對決還是引爆收視熱潮。

根據負責全美直播的《ABC》統計，湖人和塞爾蒂克的比賽平均收視率達到2.05，平均收視人數更達到370萬，最高峰時段達到500萬人，創下NBA近3年來以來除了耶誕大戰之外的例行賽最高收視表現，也是自2020年布萊恩（Kobe Bryant）去世後首場比賽至今，湖人收視最好的一場例行賽。

若把當時湖人和拓荒者的比賽排除，則是2019年2月湖人與76人之戰以來收視最高的一場，當時收視人數達386萬。

此外，如果扣掉耶誕大戰，這是《ABC》自2020年3月湖人與快艇之戰以來首度例行賽收視率超過2.0。