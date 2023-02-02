快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／泰托姆曝與喬丹關係好 對黃蜂砍51分後卻失聯

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(右)上次對決黃蜂狂砍51分。 美聯社
泰托姆(右)上次對決黃蜂狂砍51分。 美聯社

美國時間上月16日塞爾蒂克隊在客場以130：118擊敗黃蜂隊，其中塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）砍下本季新高51分，表現相當亮眼。不過泰托姆近日爆料，「這場比賽結束後，『籃球之神』喬丹（Michael Jordan）就沒再和他聯繫過。」

喬丹後退休後擔任黃蜂老闆，泰托姆則為喬丹球鞋品牌的代言選手。泰托姆透露，「當我在比賽中表現亮眼時，喬丹都會傳訊息給我，不過上個月對黃蜂攻下51分後，喬丹再也沒有聯繫過我，我覺得這是好勝心強的他，故意這樣做的。」

儘管喬丹這樣做，還是無損泰托姆對他的尊敬，「仍感激喬丹過去傳訊息給我，當看到喬丹的名字出現在手機裡，那個感覺很不真實。」

塞爾蒂克與黃蜂本季已交手3次，皆由塞爾蒂克獲得勝利，雙方將在美國時間2月11日進行本季最後一次對決，屆時泰托姆和喬丹的互動將備受關注。

Jayson Tatum

相關新聞

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭關係

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史...

NBA／泰托姆曝與喬丹關係好 對黃蜂砍51分後卻失聯

美國時間上月16日塞爾蒂克隊在客場以130：118擊敗黃蜂隊，其中塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）砍下本季新高51分，表現相當亮眼。不過泰托姆近日爆料，「這場比賽結束後，『籃球之神』

NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判之夜 紫綠對決創下高收視率

在上週湖人作客塞爾蒂克的比賽中，因為詹姆斯（LeBron James）在正規時間結束前的上籃遭到犯規未獲得哨音，最終綠衫軍在延長賽驚險擊敗紫金軍團。 儘管賽後因這個關鍵吹判引發不小的風波和爭議，

NBA／第四節猛攻甩開魔術 76人不讓逆轉憾事重演

前一次在主場大意失荊州慘遭魔術逆襲結束7連勝的76人隊，休息一天之後又再次於主場交手，這一次76人沒有再讓憾事重演。靠著第四節多點開花殺出一波16比4的猛烈攻勢，76人從而甩開魔術的緊咬，最終以105

NBA／「我曾跟他們一樣」 巴特勒談暖心補償阿根廷小球迷

熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在日前因傷缺陣，導致讓遠從阿根廷來觀賽的小球迷敗興而歸後，事後他則是親自...

NBA／2018年狀元探花連線？傳獨行俠有意太陽中鋒艾頓

唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟後就被獨行俠隊視為重建基石，他也沒辜負球團期望，成為超級巨星，但球團卻始終沒替他找來強力的助手。不過根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。