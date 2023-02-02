NBA／泰托姆曝與喬丹關係好 對黃蜂砍51分後卻失聯

美國時間上月16日塞爾蒂克隊在客場以130：118擊敗黃蜂隊，其中塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）砍下本季新高51分，表現相當亮眼。不過泰托姆近日爆料，「這場比賽結束後，『籃球之神』喬丹（Michael Jordan）就沒再和他聯繫過。」

喬丹後退休後擔任黃蜂老闆，泰托姆則為喬丹球鞋品牌的代言選手。泰托姆透露，「當我在比賽中表現亮眼時，喬丹都會傳訊息給我，不過上個月對黃蜂攻下51分後，喬丹再也沒有聯繫過我，我覺得這是好勝心強的他，故意這樣做的。」

儘管喬丹這樣做，還是無損泰托姆對他的尊敬，「仍感激喬丹過去傳訊息給我，當看到喬丹的名字出現在手機裡，那個感覺很不真實。」

塞爾蒂克與黃蜂本季已交手3次，皆由塞爾蒂克獲得勝利，雙方將在美國時間2月11日進行本季最後一次對決，屆時泰托姆和喬丹的互動將備受關注。