NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史得分王寶座愈來愈近，也讓兩人的關係近日不斷再被拿出來討論，不過賈霸在近日受訪時就直言，與當年自己打破張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄時雙方還有競爭關係不同，自己是由衷的祝福詹姆斯。

生涯至今已拿下38299分的詹姆斯，距離賈霸的歷史得分紀錄僅差88分，有望在未來2至3場比賽就登上歷史得分王寶座，不過兩人間的關係卻始終讓外界霧裡看花，也讓詹姆斯破紀錄時是否能夠得到賈霸的祝福成為外界關注焦點。

近日賈霸在接受訪問時就表示，自己絕對是衷心祝福詹姆斯改寫自己的紀錄，與自己當年破了張伯倫紀錄時是完全不同的狀況，「當我在1984年（詹姆斯出生那年）打破了張伯倫得分紀錄時，這讓他有點困擾，因為自從我在NBA有出色表現以來，他一直在和我進行一些單方面的競爭，但我對於詹姆斯完全沒有這種感覺，我不僅會慶祝他的成就，還會毫不猶豫地讚美他。」

而身為現今籃壇少數曾與賈霸和詹姆斯都共事過的熱火總裁萊里（Pat Riley）就表示，這兩名球員代表著完全不同的籃球世代，但兩人的故事都應該被大家廣為流傳，「現在一切都與詹姆斯有關，但我希望人們能夠意識到賈霸的故事以及它有多麼不同，他上了4年大學，詹姆斯高中畢業，但他們從第一天起就佔據了主導地位，從第一天起他們就把潛力變成了偉大。」