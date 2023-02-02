快訊

10點開放搶優惠票 台灣虎航飛日韓12個人氣航點

專訪日本學者：新疆正發生「中國特色的種族滅絕」

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史得分王寶座愈來愈近，也讓兩人的關係近日不斷再被拿出來討論，不過賈霸在近日受訪時就直言，與當年自己打破張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄時雙方還有競爭關係不同，自己是由衷的祝福詹姆斯。

生涯至今已拿下38299分的詹姆斯，距離賈霸的歷史得分紀錄僅差88分，有望在未來2至3場比賽就登上歷史得分王寶座，不過兩人間的關係卻始終讓外界霧裡看花，也讓詹姆斯破紀錄時是否能夠得到賈霸的祝福成為外界關注焦點。

近日賈霸在接受訪問時就表示，自己絕對是衷心祝福詹姆斯改寫自己的紀錄，與自己當年破了張伯倫紀錄時是完全不同的狀況，「當我在1984年（詹姆斯出生那年）打破了張伯倫得分紀錄時，這讓他有點困擾，因為自從我在NBA有出色表現以來，他一直在和我進行一些單方面的競爭，但我對於詹姆斯完全沒有這種感覺，我不僅會慶祝他的成就，還會毫不猶豫地讚美他。」

而身為現今籃壇少數曾與賈霸和詹姆斯都共事過的熱火總裁萊里（Pat Riley）就表示，這兩名球員代表著完全不同的籃球世代，但兩人的故事都應該被大家廣為流傳，「現在一切都與詹姆斯有關，但我希望人們能夠意識到賈霸的故事以及它有多麼不同，他上了4年大學，詹姆斯高中畢業，但他們從第一天起就佔據了主導地位，從第一天起他們就把潛力變成了偉大。」 

延伸閱讀

NBA／打破賈霸得分紀錄在即 詹姆斯：不覺壓力沉重

NBA／詹姆斯得分王登基倒數 戴維斯透露心情

NBA／重申不關注得分超越賈霸 詹姆斯：以正確方式打球

NBA／詹皇紀錄夜吸引名人觀戰 主帥：偉大球員表現

相關新聞

NBA／詹姆斯大三元 登基得分王倒數

NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯休兵一場回歸，昨天對尼克隊馬上繳出28分、11助攻和10籃板，本季首度「大三元」助隊...

NBA／衷心祝福詹姆斯破紀錄 賈霸：張伯倫和我是競爭

湖人球星詹姆斯（LeBron James）距離傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的NBA歷史...

NBA／打破賈霸得分紀錄在即 詹姆斯：不覺壓力沉重

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯總得分愈來愈逼近紀錄保持人賈霸（KareemAbdul-Jabbar）。

NBA／球鞋品牌營收飆漲 「籃球之神」喬丹一年賺超過76億

根據報導，知名球鞋品牌Nike旗下的喬丹牌「Jordan Brand」在2022年的收益達51億美元（約新台幣1527億元），而NBA傳奇巨星兼黃蜂隊老闆喬丹（Michael Jordan）本人也因此

NBA／詹姆斯得分王登基倒數 戴維斯透露心情

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對尼克隊攻下28分，距離超越史上「得分王」賈霸（Kare...

NBA／助攻榜超越尼克球星、奈許 詹姆斯：非常酷！

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）休兵一場後回歸，今天碰尼克隊馬上繳出「大三元」成績，除助隊延長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。