NBA／詹姆斯得分王登基倒數 戴維斯透露心情

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對尼克隊攻下28分，距離超越史上「得分王」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄只剩89分，有機會再接續客場旅程就締造新頁，隊友戴維斯（Anthony Davis）透露說，全隊對即將到來的紀錄到十分期待，團隊瀰漫著興奮的氣氛。

詹姆斯今天率湖人客場擊敗尼克，生涯累積也達到38299分，距離賈霸的38387分只剩下兩位數差距。正在客場征戰的湖人，接續賽程是台灣時間周五出戰溜馬隊，以及周日到鵜鶘隊踢館，詹姆斯若維持本季場均30.2分表現，有機會在下周三回到主場面對雷霆隊的比賽登基「得分王」。

隊友成就倒數計時，今天也有27分表現的戴維斯說：「全隊都非常興奮，到時或許會是我們很不可思議的時刻，但或許對他意義又更多。」他也補充，不管詹姆斯是哪場比賽達成史上得分王成就，團隊目標都是要贏下比賽，別讓「小皇帝」紀錄夜留下缺憾。

戴維斯先前因右腳傷連續缺席20場比賽，目前為止復出3場有場均18.5分、11籃板，為詹姆斯分擔不少重任，湖人教頭漢姆（Darvin Ham）也形容，有戴維斯加入的球隊判若兩隊，尤其是禁區鞏固力，對球隊是很大幫助。