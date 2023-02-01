NBA／ 憂替補安比德戰力不足 傳76人欲引進內線人才
根據《費城之聲》記者紐貝克（Kyle Neubeck）的報導，為了能在季後賽走得更遠，同時也為了因應特定陣容，76人隊傳出有意願透過季中交易得到一名能夠擔任安比德（Joel Embiid）的傳統內線長人。
目前76人陣中的禁區主要替補人選為哈瑞爾（Montrezl Harrell）和里德（Paul Reed），但兩人都存在各自的問題。哈瑞爾除了高度劣勢外，其防守問題仍是最大罩門，至於里德的表現顯然不夠穩定，尚未贏得教練團的充分信任。
考量到安比德過往的傷病史，加上他在攻守兩端的巨大負荷，76人球團顯然希望可以找到更可靠的替補大個子，以增添未來季後賽競爭的保險。
若以76人東區主要對手來看，塞爾蒂克和公鹿都具備充足的禁區人手，而暫居前6名的騎士和尼克，內線戰力同樣也不弱。
消息人士指出，即便76人現階段不送走安比德的替補人選，他們也對繼續引進長人持開放態度。
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