NBA／詹皇紀錄夜吸引名人觀戰 主帥：偉大球員表現

洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)今天在紐約舉行的比賽中,不但以大三元優異表現率湖人隊在延長賽以129比123擊敗尼克隊,同時生涯助攻達到10338次,成功登上史上第4。

詹姆斯在這場於麥迪遜花園廣場(Madison SquareGarden)的比賽中拿下28分,11助攻,10個籃板球,超越傑克森(Mark Jackson)與奈許(Steve Nash)在助攻榜上奪下第4。同時生涯總得分來到38299分,距離目前總得分紀錄保持人是賈霸(KareemAbdul-Jabbar)的3萬8387分,僅差88分,預計未來十數天內將可超越。

但是詹姆斯的比賽不只是得分,他今天再一次證明其它方面的能力。詹姆斯在終場前3分13秒時傳球給施羅德(Dennis Schroder)投進三分球,將比數扳成118分平手,同時在延長賽中拿下本場第10個籃板,並在最後19秒時,為球隊取得127比121的領先。

湖人教練哈姆(Darvin Ham)表示,「這就是偉大球員的表現」,詹姆斯在場上表現出大將風範。

戴維斯(Anthony Davis)本場拿下27分與9個籃板。湖人最近的客場出征是以2連敗開場,1月30日在布魯克林的比賽,詹姆斯與戴維斯2人都沒有出賽。

詹姆斯說他喜歡在麥迪遜花園廣場出賽,他今天也吸引了許多名人到場觀戰,像是演員米高福克斯(Michael J. Fox)、喬丹(Michael B. Jordan),艾瑪史東(Emma Stone)與克里斯洛克(Chris Rock)。

