NBA／詹皇紀錄夜吸引名人觀戰 主帥：偉大球員表現
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天在紐約舉行的比賽中，不但以大三元優異表現率湖人隊在延長賽以129比123擊敗尼克隊，同時生涯助攻達到10338次，成功登上史上第4。
詹姆斯在這場於麥迪遜花園廣場（Madison SquareGarden）的比賽中拿下28分，11助攻，10個籃板球，超越傑克森（Mark Jackson）與奈許（Steve Nash）在助攻榜上奪下第4。同時生涯總得分來到38299分，距離目前總得分紀錄保持人是賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的3萬8387分，僅差88分，預計未來十數天內將可超越。
但是詹姆斯的比賽不只是得分，他今天再一次證明其它方面的能力。詹姆斯在終場前3分13秒時傳球給施羅德（Dennis Schroder）投進三分球，將比數扳成118分平手，同時在延長賽中拿下本場第10個籃板，並在最後19秒時，為球隊取得127比121的領先。
湖人教練哈姆（Darvin Ham）表示，「這就是偉大球員的表現」，詹姆斯在場上表現出大將風範。
戴維斯（Anthony Davis）本場拿下27分與9個籃板。湖人最近的客場出征是以2連敗開場，1月30日在布魯克林的比賽，詹姆斯與戴維斯2人都沒有出賽。
詹姆斯說他喜歡在麥迪遜花園廣場出賽，他今天也吸引了許多名人到場觀戰，像是演員米高福克斯（Michael J. Fox）、喬丹（Michael B. Jordan），艾瑪史東（Emma Stone）與克里斯洛克（Chris Rock）。
LeBron tonight in the Lakers W:— NBA (@NBA) February 1, 2023
👑 28 PTS
👑 10 REB
👑 11 AST
👑 Moves to 4th all-time in assists
👑 1st player ever with triple-double in season 20
89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI
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