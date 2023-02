NBA／重申不關注得分超越賈霸 詹姆斯：以正確方式打球

詹姆斯(LeBron James)今日繳出28分11助攻10籃板的大三元表現,率領湖人隊在延長賽擊敗尼克隊。賽後累積38299分,距離超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分紀錄還剩下89分。不過他賽後仍再度重申,自己並不關注得分紀錄。

「在我的職業生涯中,無論發生什麼事,我都沒特別去想得分有多少。我只是以正確的方式打比賽,每場比賽都想透過得分、籃板、助攻及防守製造三重威脅。」詹姆斯說。

被問到越來越接近賈霸紀錄,是否會感到緊張,詹姆斯回應,「我不會緊張,因為達成紀錄只是時間的問題,我哪裡都不會去,還會在這個聯盟待好幾年,我會繼續打球,一定也不緊張。」

除了得分紀錄外,詹姆斯生涯助攻總數累積10338次,一舉超越傑克森(Mark Jackson)和奈許(Steve Nash),在助攻排行榜挺進到史上第4。對此詹姆斯表示,「很高興能和這些偉大的球星比較,傑克森被尼克選中,在這座球場(尼克主場)打過球,這很酷。我曾和奈許交手很多年,他的傳球真的非常不可思議。」

LeBron tonight in the Lakers W:



👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 11 AST

👑 Moves to 4th all-time in assists

👑 1st player ever with triple-double in season 20



89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI