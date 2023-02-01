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NBA／重申不關注得分超越賈霸 詹姆斯：以正確方式打球
詹姆斯（LeBron James）今日繳出28分11助攻10籃板的大三元表現，率領湖人隊在延長賽擊敗尼克隊。賽後累積38299分，距離超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分紀錄還剩下89分。不過他賽後仍再度重申，自己並不關注得分紀錄。
「在我的職業生涯中，無論發生什麼事，我都沒特別去想得分有多少。我只是以正確的方式打比賽，每場比賽都想透過得分、籃板、助攻及防守製造三重威脅。」詹姆斯說。
被問到越來越接近賈霸紀錄，是否會感到緊張，詹姆斯回應，「我不會緊張，因為達成紀錄只是時間的問題，我哪裡都不會去，還會在這個聯盟待好幾年，我會繼續打球，一定也不緊張。」
除了得分紀錄外，詹姆斯生涯助攻總數累積10338次，一舉超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在助攻排行榜挺進到史上第4。對此詹姆斯表示，「很高興能和這些偉大的球星比較，傑克森被尼克選中，在這座球場（尼克主場）打過球，這很酷。我曾和奈許交手很多年，他的傳球真的非常不可思議。」
LeBron tonight in the Lakers W:— NBA (@NBA) February 1, 2023
👑 28 PTS
👑 10 REB
👑 11 AST
👑 Moves to 4th all-time in assists
👑 1st player ever with triple-double in season 20
89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI
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