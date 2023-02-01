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NBA／約柯奇大三元聯手穆雷飆分 金塊送鵜鶘9連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇本季16次大三元，金塊均取得勝利。 美聯社
約柯奇本季16次大三元，金塊均取得勝利。 美聯社

先前4戰吞下3敗的金塊，今天回到主場迎戰鵜鶘，約柯奇（Nikola Jokic）全場14投10中狂飆26分18籃板15助攻，搭配穆雷（Jamal Murray）也轟進32分6助攻5籃板，金塊下半場重新掌控比賽局勢，最終以122比113擋住鵜鶘的反撲，賞給對方9連敗。

根據統計，這是約柯奇本季第16次大三元，生涯累積92次大三元，他已經連續3個賽季至少都送出15次大三元。值得一提的是，約柯奇這16場大三元的比賽中，金塊全都獲得勝利。

至於穆雷則是本季第3次至少拿到30分，單場32分也是本季次高得分。此外，穆雷本場比賽命中7顆三分球，生涯三分球命中數累積771顆，超越史密斯（J.R. Smith），在金塊隊史僅次於巴頓（Will Barton）的804顆三分球。

金塊先發5人得分均達雙位數，葛登（Aaron Gordon）得到15分6籃板6助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）15分5籃板4抄截2阻攻，波特（Michael Porter Jr.）13分5籃板

鵜鶘上半場繳出超過55%的團隊命中率，取得60比57的領先，一度看似要突破8連敗的困境；穆雷第三節獨拿13分，波特和約柯奇也合拿14分，加上防守端迫使對手命中率大幅下降，金塊後來居上，反而帶著9分領先進入第四節。約柯奇第四節拿到9分，金塊也持續穩住局面。

麥凱倫（C.J. McCollum）和瓊斯（Herbert Jones）各拿到21分，英格倫（Brandon Ingram）獲得16分9助攻7籃板，但17投僅5中；墨菲（Trey Murphy III）得到14分，南斯（Larry Nance Jr.）13分11籃板2抄截。

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