NBA／約柯奇大三元聯手穆雷飆分 金塊送鵜鶘9連敗

先前4戰吞下3敗的金塊,今天回到主場迎戰鵜鶘,約柯奇(Nikola Jokic)全場14投10中狂飆26分18籃板15助攻,搭配穆雷(Jamal Murray)也轟進32分6助攻5籃板,金塊下半場重新掌控比賽局勢,最終以122比113擋住鵜鶘的反撲,賞給對方9連敗。

根據統計,這是約柯奇本季第16次大三元,生涯累積92次大三元,他已經連續3個賽季至少都送出15次大三元。值得一提的是,約柯奇這16場大三元的比賽中,金塊全都獲得勝利。

The Nuggets duo got it done in their home W ⛏️



Jamal Murray:

32 PTS, 5 REB, 6 AST, 7 Threes



Nikola Jokic:

26 PTS, 18 REB, 15 AST pic.twitter.com/kQ6aSdKaL8