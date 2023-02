NBA／安戴托昆波34分領銜 公鹿復仇退黃蜂收5連勝

先前公鹿隊主場面對黃蜂隊被對方單節狂轟51分,最後慘敗29分,吞下本季最難堪的一場敗仗。今天同樣在主場迎戰黃蜂,公鹿雖然持續遭到對手緊追,但在

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的帶領之下,仍舊是以124比115贏得近期的5連勝。

前一戰面對鵜鶘豪取50分的安戴托昆波,此戰飆出34分18籃板4助攻,一吐先前對黃蜂僅得到9分的怨氣。哈勒戴(Jrue Holiday)得到15分13籃板3助攻2抄截,籃板球寫下賽季新高,洛培茲(Brook Lopez)8分11籃板5阻攻。

34 points

18 rebounds

4 assists



Giannis and the Bucks win at home 💪 pic.twitter.com/S1riI49zn9