NBA／拉文關鍵時刻當戰犯 雷納德飆33分率快艇取勝
快艇隊客場之旅第三戰對決公牛隊，本場比賽戰況激烈，分差幾乎都在個位數。快艇雷納德（Kawhi Leonard）和鮑威爾（Norman Powell）皆有出色發揮；反觀公牛拉文（Zach LaVine）末節關鍵時刻當戰犯，罰球不進又失誤，終場快艇順利以108：103驚險擊敗公牛。
首節公牛靠著中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）外線開火攻得11分，取得32：20領先。不過快艇次節靠著鮑威爾爆發獨得15分，將落後縮小至4分。第三節快艇在球星雷納德10分領軍下緊咬分差，鮑威爾在本節末段又連得5分，幫助快艇反倒帶著1分領先進入末節。
Great defensive possesion.🔥@LAClippers | #ClipperNation pic.twitter.com/tRZlIl0CXt— Bally Sports West (@BallySportWest) February 1, 2023
雷納德末節持續發威，不過公牛仍緊追不捨，1分03秒時公牛落後2分，拉文獲得3罰機會，卻只命中1球，隨後鮑威爾又切入站上罰球線，2罰全中，此時公牛最後一攻交給拉文，沒想到他又被雷納德抄球，雷納德站上罰球線也2罰全中，終場快艇就以108：103擊敗公牛。
雷納德本場攻下33分，是他連續第11場至少得到20分，另外單場5抄截也創下本季新高，另外鮑威爾表現次佳拿到27分，喬治則貢獻16分10籃板7助攻。
公牛的部分佛西維奇拿到23分14籃板，拉文18分14籃板8助攻，發生6次失誤，德羅展（DeMar DeRozan）拿到20分，8次失誤同樣是場災難。
33 PTS— NBA (@NBA) February 1, 2023
4 REB
5 AST
5 STL
2 BLK
Kawhi got it done on both ends in the Clippers W. pic.twitter.com/3j5nKTlcSC
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