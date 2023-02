NBA／拉文關鍵時刻當戰犯 雷納德飆33分率快艇取勝

快艇隊客場之旅第三戰對決公牛隊,本場比賽戰況激烈,分差幾乎都在個位數。快艇雷納德(Kawhi Leonard)和鮑威爾(Norman Powell)皆有出色發揮;反觀公牛拉文(Zach LaVine)末節關鍵時刻當戰犯,罰球不進又失誤,終場快艇順利以108:103驚險擊敗公牛。

首節公牛靠著中鋒佛西維奇(Nikola Vucevic)外線開火攻得11分,取得32:20領先。不過快艇次節靠著鮑威爾爆發獨得15分,將落後縮小至4分。第三節快艇在球星雷納德10分領軍下緊咬分差,鮑威爾在本節末段又連得5分,幫助快艇反倒帶著1分領先進入末節。

雷納德末節持續發威,不過公牛仍緊追不捨,1分03秒時公牛落後2分,拉文獲得3罰機會,卻只命中1球,隨後鮑威爾又切入站上罰球線,2罰全中,此時公牛最後一攻交給拉文,沒想到他又被雷納德抄球,雷納德站上罰球線也2罰全中,終場快艇就以108:103擊敗公牛。

雷納德本場攻下33分,是他連續第11場至少得到20分,另外單場5抄截也創下本季新高,另外鮑威爾表現次佳拿到27分,喬治則貢獻16分10籃板7助攻。

公牛的部分佛西維奇拿到23分14籃板,拉文18分14籃板8助攻,發生6次失誤,德羅展(DeMar DeRozan)拿到20分,8次失誤同樣是場災難。

33 PTS

4 REB

5 AST

5 STL

2 BLK



Kawhi got it done on both ends in the Clippers W. pic.twitter.com/3j5nKTlcSC