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NBA／阿德巴約、巴特勒接連開火 防守大戰熱火險退騎士

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火巴特勒(持球者)。 美聯社
熱火巴特勒(持球者)。 美聯社

近10戰取得7勝的熱火隊客場挑戰騎士隊，雙方展開防守大戰，一路鏖戰至末節最後關頭，熱火才靠著球星阿德巴約（Bam Adebayo）及巴特勒（Jimmy Butler）的發揮，以100：97驚險擊敗騎士，賽後東區第5的騎士僅領先第6的熱火1.5場勝差。

首節騎士率先打出16：5的攻勢，但卻出現3分半鐘的得分乾旱，反被熱火打出10：0的攻勢，隨後更被超前比分，不過騎士後衛勒佛特（Caris LeVert）命中壓哨三分球，幫助騎士首節取得26：24領先。

雙方次節持續拉鋸，不過熱火阿德巴約爆發砍下12分，幫助熱火半場打完取得55：52領先。

下半場易籃再戰，騎士展開強韌的防守，熱火在8分18秒才首度得分，騎士也藉此拉開分差。不過熱火得分開張後立刻回神，打出8：0攻勢又再度取得2分領先，雙方一路激戰，騎士米契爾（Donovan Mitchell）在槍響前三分球出手命中，再度扳平比數。

末節雙方互不相讓，不過阿德巴約、巴特勒再度挺身而出，兩人在最後關頭連得6分，儘管騎士葛蘭德（Darius Garland）命中關鍵三分球，且巴特勒最後2罰1中，給騎士追平的機會，但米契爾最後一擊出手未命中，熱火終場仍以100：97驚險勝出。

巴特勒拿下全場最高的23分，阿德巴約18分11籃板，熱火赫洛（Tyler Herro）和馬丁（Caleb Martin）也各挹注18分。騎士的部分，莫布里攻下19分7籃板，米契爾、葛蘭德各攻16分，中鋒艾倫（Jarrett Allen）14分11籃板。

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