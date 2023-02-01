NBA／阿德巴約、巴特勒接連開火 防守大戰熱火險退騎士
近10戰取得7勝的熱火隊客場挑戰騎士隊，雙方展開防守大戰，一路鏖戰至末節最後關頭，熱火才靠著球星阿德巴約（Bam Adebayo）及巴特勒（Jimmy Butler）的發揮，以100：97驚險擊敗騎士，賽後東區第5的騎士僅領先第6的熱火1.5場勝差。
首節騎士率先打出16：5的攻勢，但卻出現3分半鐘的得分乾旱，反被熱火打出10：0的攻勢，隨後更被超前比分，不過騎士後衛勒佛特（Caris LeVert）命中壓哨三分球，幫助騎士首節取得26：24領先。
雙方次節持續拉鋸，不過熱火阿德巴約爆發砍下12分，幫助熱火半場打完取得55：52領先。
下半場易籃再戰，騎士展開強韌的防守，熱火在8分18秒才首度得分，騎士也藉此拉開分差。不過熱火得分開張後立刻回神，打出8：0攻勢又再度取得2分領先，雙方一路激戰，騎士米契爾（Donovan Mitchell）在槍響前三分球出手命中，再度扳平比數。
Donovan Mitchell drains the buzzer beater to tie it going into the 4th quarter! 😤pic.twitter.com/ZVXwuJzXhi— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年2月1日
末節雙方互不相讓，不過阿德巴約、巴特勒再度挺身而出，兩人在最後關頭連得6分，儘管騎士葛蘭德（Darius Garland）命中關鍵三分球，且巴特勒最後2罰1中，給騎士追平的機會，但米契爾最後一擊出手未命中，熱火終場仍以100：97驚險勝出。
Jimmy buckets 🗣️— NBA (@NBA) 2023年2月1日
Heat lead by 5 with 1:07 left!
WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/HmayV0oo3s
巴特勒拿下全場最高的23分，阿德巴約18分11籃板，熱火赫洛（Tyler Herro）和馬丁（Caleb Martin）也各挹注18分。騎士的部分，莫布里攻下19分7籃板，米契爾、葛蘭德各攻16分，中鋒艾倫（Jarrett Allen）14分11籃板。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言