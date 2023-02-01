NBA／見證詹皇得分王紀錄之夜 湖人主場戰雷霆票價飆漲

湖人今天「背靠背」前往尼克主場，先前休兵的詹姆斯（LeBron James）睽違兩年多再度現身麥迪遜廣場花園。在這場比賽之前，他距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的歷史得分王紀錄還差117分，湖人接下來將還會到溜馬和鵜鶘主場作客，然後在2月8日回到主場迎戰雷霆。

按照詹姆斯目前場均30.2分來推算，有機會在主場對雷霆的比賽中達成這震古鑠今的偉大成就。

因此，根據國外媒體報導，湖人主場對雷霆這場比賽的票價已經飆漲了357%，平均票價來到1075美元（約新台幣3.2萬元），最高票價更是達到75000美元（約225萬新台幣）。而在湖人2月10日對公鹿的比賽中，票價同樣也是飆漲超過150%。