NBA／歷史得分王紀錄即將被超越 賈霸大格局期勉詹皇

距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分王紀錄還差117分的詹姆斯（LeBron James），今天前往紐約主場麥迪遜廣場花園作客，這也是他自2020年1月以來再度造訪這座籃球聖地。

對於自己生涯38387分得分紀錄即將被超越，賈霸也發表聲明預祝詹姆斯的新紀錄之夜，同時也期勉他能將這項成就維持更長的時間。

「38年來，我一直作為紀錄保持者高舉火炬。我很高興也很欣慰能將它傳遞給下一個人。詹姆斯將會超越，我希望他能比我維持這項紀錄更長的時間。」賈霸說道。