NBA／歷史得分王紀錄即將被超越 賈霸大格局期勉詹皇
距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分王紀錄還差117分的詹姆斯（LeBron James），今天前往紐約主場麥迪遜廣場花園作客，這也是他自2020年1月以來再度造訪這座籃球聖地。
對於自己生涯38387分得分紀錄即將被超越，賈霸也發表聲明預祝詹姆斯的新紀錄之夜，同時也期勉他能將這項成就維持更長的時間。
「38年來，我一直作為紀錄保持者高舉火炬。我很高興也很欣慰能將它傳遞給下一個人。詹姆斯將會超越，我希望他能比我維持這項紀錄更長的時間。」賈霸說道。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言