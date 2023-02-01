NBA／班切羅領銜新秀挑戰賽 4大名宿當教頭成焦點

NBA全明星週將在下月中於鹽湖城登場，繼日前明星賽先發陣容票選結果出爐後，今年新秀挑戰賽的名單也在今天揭曉，將由去年選秀狀元，同時也是新人王熱門人選的魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）領銜，而仍有望入選明星賽替補陣容的他也直言，只要獲選就不會缺席任何一場全明星周活動。

本賽季繳出一張平均20.7分、6.4籃板、3.7助攻全能數據的班切羅，不僅有望成為繼2018-19賽季的獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）以來，首位新秀賽季平均得分在20分以上的菜鳥，今年全明星周活動也確定不會缺席。

對於今天成為11位入選新秀挑戰賽菜鳥中的一員，班切羅說：「任何時候只要你有機會能夠參加全明星周，你都不會想要拒絕，尤其是我這樣一名新秀，這是以前從未經歷過的，所以不論是新秀隊還是替補陣容，成為其中一員一直都是我的夢想，我會很開心站上這個舞台，看看會發生什麼事情。」

加索、諾亞、威廉斯與泰瑞四位退役名將擔任新秀挑戰隊教練。 截圖自NBA官方推特

今年新秀挑戰賽除了以班切羅為首的11名菜鳥外，還有10名二年級生和7名發展聯盟球員將加入行列，其中新秀與二年級生將拆成3隊、每隊7人，並分別由加索（Pau Gasol）、諾亞（Joakim Noah）和威廉斯（Deron Williams）三人執教，發展聯盟球隊則由泰瑞（Jason Terry）執掌兵符；4支球隊將先以40分為得分目標進行4強賽，獲勝的兩支球隊再以25分為目標進行一場冠軍賽。