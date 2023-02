NBA／班切羅領銜新秀挑戰賽 4大名宿當教頭成焦點

NBA全明星週將在下月中於鹽湖城登場,繼日前明星賽先發陣容票選結果出爐後,今年新秀挑戰賽的名單也在今天揭曉,將由去年選秀狀元,同時也是新人王熱門人選的魔術前鋒班切羅(Paolo Banchero)領銜,而仍有望入選明星賽替補陣容的他也直言,只要獲選就不會缺席任何一場全明星周活動。

本賽季繳出一張平均20.7分、6.4籃板、3.7助攻全能數據的班切羅,不僅有望成為繼2018-19賽季的獨行俠一哥唐西奇(Luka Doncic)以來,首位新秀賽季平均得分在20分以上的菜鳥,今年全明星周活動也確定不會缺席。

對於今天成為11位入選新秀挑戰賽菜鳥中的一員,班切羅說:「任何時候只要你有機會能夠參加全明星周,你都不會想要拒絕,尤其是我這樣一名新秀,這是以前從未經歷過的,所以不論是新秀隊還是替補陣容,成為其中一員一直都是我的夢想,我會很開心站上這個舞台,看看會發生什麼事情。」

加索、諾亞、威廉斯與泰瑞四位退役名將擔任新秀挑戰隊教練。 截圖自NBA官方推特

今年新秀挑戰賽除了以班切羅為首的11名菜鳥外,還有10名二年級生和7名發展聯盟球員將加入行列,其中新秀與二年級生將拆成3隊、每隊7人,並分別由加索(Pau Gasol)、諾亞(Joakim Noah)和威廉斯(Deron Williams)三人執教,發展聯盟球隊則由泰瑞(Jason Terry)執掌兵符;4支球隊將先以40分為得分目標進行4強賽,獲勝的兩支球隊再以25分為目標進行一場冠軍賽。

The NBA announced today the 28 players who have earned spots to compete in the 2023 Jordan Rising Stars.



The player pool consists of 11 NBA rookies, 10 second-year NBA players and seven NBA G League players. pic.twitter.com/hxlHTYd0OT