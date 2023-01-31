NBA／生涯前5季5度破50分 唐西奇比肩喬丹、詹姆斯

因腳踝扭傷缺席一場比賽的唐西奇（Luka Doncic），回歸首場比賽面對活塞就狂砍53分，達成本季第4次破50分的比賽，也是生涯第5次。在他力挽狂瀾的帶領之下，獨行俠稍微扳回近期的頹勢，排名仍居西區第6。

儘管飆出53分，不過賽後唐西奇仍認為自己還沒完全找回狀態。「距離恢復到百分之百狀態還很遠，但我們正慢慢接近。」

根據統計，唐西奇在生涯前5個賽季已經5次突破50分，聯盟近50年來只有3位球員有如此表現。喬丹（Michael Jordan）生涯前5個賽季共17次破50分，詹姆斯（LeBron James）和唐西奇一樣都是5次。

這場比賽還發生一段插曲，在第四節的時候，唐西奇和活塞的助理教練出現言語衝突。對此，唐西奇也表示：「我不知道他整晚在講什麼，從第一節開始他就一直喋喋不休。這些對我來說不是問題，他的這些話會促使我前進。」

儘管是面對東區戰績墊底的活塞，但獨行俠顯然沒有佔到太多便宜，在唐西奇狂飆53分之外，全隊得分第2高的丁威迪（Spencer Dinwiddie）僅得到12分，再次突顯球隊過度依賴唐西奇的情況；特別是伍德（Christian Wood）還在養傷中，如何補進有效的幫手，似乎也成了獨行俠保住季後賽資格的關鍵。

先前有報導指出，獨行俠願意把芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）作為交易籌碼，以求換取一位明星球員，甚至除了唐西奇外，全隊都不是非賣品。