NBA／里拉德、墨瑞互飆40分對決 零失誤寫聯盟新猷

甫獲選上週西區最佳球員的里拉德（Damian Lillard），延續近期火燙的飆分手感，今天主場迎戰老鷹又轟下42分，加上西蒙斯（Anfernee Simons）終場前34秒命中一記突破雙方平手僵局的重要三分球，拓荒者歷經苦戰後，以129比125擊退老鷹。

這是里拉德本月第5次突破40分，而加上這場比賽送出6次助攻，其生涯助攻數也正式突破5000次，距離隊史助攻王波特還相差316次。身處交易流言的葛蘭特（Jerami Grant）拿下22分，投進關鍵球的西蒙斯則有21分7助攻的表現。

Dame and Dejounte dueled in Portland 🔥👀



Dame:

42 PTS, 6 AST, 5 3PM



Dejounte:

40 PTS (career-high), 8 REB, 7 AST, 5 3PM



Blazers got the W 129-125. pic.twitter.com/xVpxIhBAjj — NBA (@NBA) January 31, 2023

楊恩（Trae Young）此戰因腳踝傷勢缺席，墨瑞（Dejounte Murray）和里拉德上演飆分大對決，他全場25投13中包含5顆三分球在內，砍進生涯新高40分，外加8籃板7助攻2抄截。

值得一提的是，里拉德和墨瑞今天比賽中都沒有出現過1次失誤，數據顯示，這是1977-78年賽季開始統計個人失誤以來，首次在比賽中出現雙方各有一人得到40分且0失誤的紀錄。

老鷹全隊6人得分雙位數，除了墨瑞的飆分秀外，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）替補上陣貢獻23分7助攻4籃板，柯林斯（John Collins）16分，卡佩拉（Clint Capela）10分15籃板。