NBA／里拉德、墨瑞互飆40分對決 零失誤寫聯盟新猷

甫獲選上週西區最佳球員的里拉德(Damian Lillard),延續近期火燙的飆分手感,今天主場迎戰老鷹又轟下42分,加上西蒙斯(Anfernee Simons)終場前34秒命中一記突破雙方平手僵局的重要三分球,拓荒者歷經苦戰後,以129比125擊退老鷹。

這是里拉德本月第5次突破40分,而加上這場比賽送出6次助攻,其生涯助攻數也正式突破5000次,距離隊史助攻王波特還相差316次。身處交易流言的葛蘭特(Jerami Grant)拿下22分,投進關鍵球的西蒙斯則有21分7助攻的表現。

Dame and Dejounte dueled in Portland 🔥👀



Dame:

42 PTS, 6 AST, 5 3PM



Dejounte:

40 PTS (career-high), 8 REB, 7 AST, 5 3PM



Blazers got the W 129-125. pic.twitter.com/xVpxIhBAjj