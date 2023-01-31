NBA／生涯助攻躋升史上前10名 衛少直呼從沒想過

湖人明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），今天對籃網隊之戰替補上陣30分鐘拿下17分、10助攻、8籃板的準大三元數據，儘管湖人最終不敵籃網，但衛斯特布魯克以生涯累積8972次助攻超越「手套」裴頓（Gary Payton），躋升史上第10名，衛斯特布魯克直言從沒想過會創下此紀錄。

「如果在15、20年前你告訴我，你將會成為NBA助攻榜歷史前10名，我肯定會像在看瘋子一樣看著他們。」衛斯特布魯克在談到改寫紀錄時說：「在NBA中我從沒有想過會處在這個位置，也沒有想到能與一些偉大的球員並肩作戰，這讓我充滿感激，能繼續在這個最高水準的殿堂上打球。」

當被問到超越裴頓的紀錄後，是否有什麼話想對生涯同樣以垃圾話著名的裴頓說時，衛斯特布魯克笑說：「我很確定不論我說什麼，他肯定都會馬上還擊，但我不是一個大嘴巴，我只是熱愛競爭，不過如果我是在他那個年代，當他說一些亂七八糟的話時，我也肯定會馬上回擊他。」

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示，衛斯特布魯克確實完成一項壯舉，「每個人都給他掌聲，因為這是了不起的成就，當我們以正確的方式打球時，這樣的事情就會發生，就像詹姆斯（LeBron James）將會打破得分紀錄，衛斯特布魯克則是剛擠進助攻榜前10名，這些都很棒。」