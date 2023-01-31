快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／生涯助攻躋升史上前10名 衛少直呼從沒想過

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克寫下助攻里程碑。 法新社
衛斯特布魯克寫下助攻里程碑。 法新社

湖人明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），今天對籃網隊之戰替補上陣30分鐘拿下17分、10助攻、8籃板的準大三元數據，儘管湖人最終不敵籃網，但衛斯特布魯克以生涯累積8972次助攻超越「手套」裴頓（Gary Payton），躋升史上第10名，衛斯特布魯克直言從沒想過會創下此紀錄。

「如果在15、20年前你告訴我，你將會成為NBA助攻榜歷史前10名，我肯定會像在看瘋子一樣看著他們。」衛斯特布魯克在談到改寫紀錄時說：「在NBA中我從沒有想過會處在這個位置，也沒有想到能與一些偉大的球員並肩作戰，這讓我充滿感激，能繼續在這個最高水準的殿堂上打球。」

當被問到超越裴頓的紀錄後，是否有什麼話想對生涯同樣以垃圾話著名的裴頓說時，衛斯特布魯克笑說：「我很確定不論我說什麼，他肯定都會馬上還擊，但我不是一個大嘴巴，我只是熱愛競爭，不過如果我是在他那個年代，當他說一些亂七八糟的話時，我也肯定會馬上回擊他。」

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示，衛斯特布魯克確實完成一項壯舉，「每個人都給他掌聲，因為這是了不起的成就，當我們以正確的方式打球時，這樣的事情就會發生，就像詹姆斯（LeBron James）將會打破得分紀錄，衛斯特布魯克則是剛擠進助攻榜前10名，這些都很棒。」

延伸閱讀

NBA／衛少生涯助攻數超越「手套」 擠進史上前10名

NBA／詹姆斯關鍵上籃吃悶虧 布朗延長賽力退湖人止連敗

NBA／詹姆斯狂轟賽季新高48分 湖人送火箭11連敗

NBA／詹姆斯總得分破38000分 持續追逐賈霸紀錄

相關新聞

NBA／詹姆斯38歲仍鬼 厄文：完全不意外

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）以38歲年紀持續締造NBA紀錄，看在前隊友、籃網隊球星厄文（K...

NBA／生涯助攻躋升史上前10名 衛少直呼從沒想過

湖人明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），今天對籃網隊之戰替補上陣30分鐘拿下17分、10助攻、8籃板的準大三元數據，儘管湖人最終不敵籃網，但衛斯特布魯克以生涯累積8972次助攻超越「手套」裴頓（Gary Payton），躋升史上第10名，衛斯特布魯克直言從沒想過會創下此紀錄。

NBA／八村壘選28號有洋蔥 湖人老闆：向布萊恩父女致敬

湖人隊日前透過交易與巫師隊換回日籍混血前鋒八村壘，獲得外界高度關注，他在加盟湖人後也隨即獲得重用；對於這名新血的加入，湖...

NBA／正式續約2年6000萬美元 溜馬透納：有種解脫感

在過去幾個賽季都不斷與交易傳聞扯上邊後，溜馬隊今天正式宣布與中鋒透納（Myles Turner）續約兩年，希望安定這名年...

NBA／巫師強勢勇奪6連勝 終結客場對馬刺22連敗

在進行了八村壘（Rui Hachimura）和納恩（Kendrick Nunn）的交易案後，湖人4場比賽吞下3敗，然而巫師彷彿卻是打通任督二脈，持續連勝狀態。今天作客面對馬刺，巫師沒有留給對手太多懸念

NBA／調侃詹皇抗議反應太誇張 帕森斯：我的狗被撞也不會這樣

湖人隊日前作客塞爾提克隊，最後因關鍵誤判被逼入延長賽輸球，事主詹姆斯（LeBron James）在得知未響哨時直接激動抱頭跪地，事後已退役球星帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示詹皇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。