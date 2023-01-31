快訊

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

何時領現金6000元？ 陳建仁：經沙盤推演最快「這時間」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／八村壘選28號有洋蔥 湖人老闆：向布萊恩父女致敬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
八村壘挑28號球衣緬懷傳奇巨星布萊恩。 美聯社
八村壘挑28號球衣緬懷傳奇巨星布萊恩。 美聯社

湖人隊日前透過交易與巫師隊換回日籍混血前鋒八村壘（Rui Hachimura），獲得外界高度關注，他在加盟湖人後也隨即獲得重用；對於這名新血的加入，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日透露他選擇28號作為背號的原因，正是為了向布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna Bryant）致敬。

在亞洲籃壇擁有相當高知名度的八村壘，透過交易轉戰湖人後，一舉一動都受到各界關注；湖人今天對籃網隊的比賽，他在詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）都缺陣的情況下，上場28分鐘就拿下16分、4籃板，表現漸入佳境。

對於這名新血的加入，珍妮巴斯分享一段小故事，她指出過去身穿8號的八村壘，來到湖人後無法穿上已逝傳奇球星布萊恩已被退休的8號，最終選擇28號作為再出發的新背號。

八村壘選擇28號後，就一度傳出這與布萊恩有關聯，而珍妮巴斯也在受訪時證實了這個傳言，「我問他『你選好球衣號碼了嗎？』他告訴我『是的，我要穿28號』，他接著說因為2代表著吉安娜，8則是她已逝的父親、湖人傳奇人物布萊恩。我當時就想，『這孩子將會做得很好。』」

延伸閱讀

NBA／湖人今夏若續簽八村壘 恐失去追逐明星球員空間

NBA／布萊恩逝世三週年 湖人及眾球星發文悼念

NBA／戴維斯復出、八村壘首秀 湖人末節發力擊退馬刺

NBA／湖人換來八村壘後 總管強調「補強工作還沒結束」

相關新聞

NBA／柯瑞再刷新張伯倫紀錄 勇士3年多來不曾輸雷霆

衛冕軍勇士隊今天作客雷霆主場，在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手...

NBA／唐西奇傷後回歸暴砍53分 本季累積4次破50

先前因腳踝扭傷只打3分鐘中斷連續211場得分雙位數紀錄的唐西奇（Luka Doncic），在缺席1場比賽之後重新回歸；而他也再度火力大爆發，整場比賽24投17中，包含5記三分球和18罰14中，狂轟53

NBA／八村壘選28號有洋蔥 湖人老闆：向布萊恩父女致敬

湖人隊日前透過交易與巫師隊換回日籍混血前鋒八村壘，獲得外界高度關注，他在加盟湖人後也隨即獲得重用；對於這名新血的加入，湖...

NBA／正式續約2年6000萬美元 溜馬透納：有種解脫感

在過去幾個賽季都不斷與交易傳聞扯上邊後，溜馬隊今天正式宣布與中鋒透納（Myles Turner）續約兩年，希望安定這名年...

NBA／巫師強勢勇奪6連勝 終結客場對馬刺22連敗

在進行了八村壘（Rui Hachimura）和納恩（Kendrick Nunn）的交易案後，湖人4場比賽吞下3敗，然而巫師彷彿卻是打通任督二脈，持續連勝狀態。今天作客面對馬刺，巫師沒有留給對手太多懸念

NBA／衛少生涯助攻數超越「手套」 擠進史上前10名

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對籃網的比賽中攻下17分10助攻8籃板，這讓他生涯助攻數累積達到8972次，超越「手套」裴頓（Gary Payton），排名躍居史上第10。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。