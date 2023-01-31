NBA／八村壘選28號有洋蔥 湖人老闆：向布萊恩父女致敬

湖人隊日前透過交易與巫師隊換回日籍混血前鋒八村壘（Rui Hachimura），獲得外界高度關注，他在加盟湖人後也隨即獲得重用；對於這名新血的加入，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日透露他選擇28號作為背號的原因，正是為了向布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna Bryant）致敬。

在亞洲籃壇擁有相當高知名度的八村壘，透過交易轉戰湖人後，一舉一動都受到各界關注；湖人今天對籃網隊的比賽，他在詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）都缺陣的情況下，上場28分鐘就拿下16分、4籃板，表現漸入佳境。

對於這名新血的加入，珍妮巴斯分享一段小故事，她指出過去身穿8號的八村壘，來到湖人後無法穿上已逝傳奇球星布萊恩已被退休的8號，最終選擇28號作為再出發的新背號。

八村壘選擇28號後，就一度傳出這與布萊恩有關聯，而珍妮巴斯也在受訪時證實了這個傳言，「我問他『你選好球衣號碼了嗎？』他告訴我『是的，我要穿28號』，他接著說因為2代表著吉安娜，8則是她已逝的父親、湖人傳奇人物布萊恩。我當時就想，『這孩子將會做得很好。』」