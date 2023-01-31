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NBA／巫師強勢勇奪6連勝 終結客場對馬刺22連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯復出貢獻全能數據。 路透社
波爾辛吉斯復出貢獻全能數據。 路透社

在進行了八村壘（Rui Hachimura）和納恩（Kendrick Nunn）的交易案後，湖人4場比賽吞下3敗，然而巫師彷彿卻是打通任督二脈，持續連勝狀態。今天作客面對馬刺，巫師沒有留給對手太多懸念，挾著7人得分雙位數的強勢火力，在下半場完全掌控局面，最終以127比106輕取馬刺。

巫師完成本季球隊最長的6連勝，也是目前聯盟延續中最長的連勝表現。挾著這波連勝氣勢，巫師排名前進到東區第9，仍有機會向上衝刺。巫師隊史最長連勝紀錄是9連勝。

根據統計顯示，這是巫師自1999年12月11日以來首度在聖安東尼奧贏球，期間他們在這裡已經吞下22連敗。巫師前一次在客場擊敗馬刺時，此役拿下全隊最高的25分的阿夫迪賈（Deni Avdija）甚至還沒出生。

缺席3場後回歸的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），繳出17分9藍板7助攻5阻攻3抄截的全方位數據，比爾（Bradley Beal）得到21分7籃板7助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）16分6籃板。

馬刺以強森（Keldon Johnson）的26分為最高，新秀索漢（Jeremy Sochan）獲得17分5助攻，柯林斯（Zach Collins）16分11籃板2阻攻。

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