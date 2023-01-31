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NBA／柯瑞再刷新張伯倫紀錄 勇士3年多來不曾輸雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞再創紀錄。 路透社
柯瑞再創紀錄。 路透社

衛冕軍勇士隊今天作客雷霆主場，在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手砍進14顆三分球、攻下66分領軍下，最終以128：120擊敗雷霆隊，寫下跨季對戰7連勝，前一次對戰輸球已必須追溯到2019年的10月。

近期狀況持續回升的勇士，今天作客雷霆主場外線砲火全開，團隊以超過4成的命中率投進20顆三分球，其中柯瑞一人就包辦8顆拿下38分、12助攻、8籃板，湯普森也投進6顆三分球下28分。

今天重返先發陣容的勇士維金斯（Andrew Wiggins）今天也有15分進帳，搭配上格林（Draymond Green）7分、12助攻、9籃板的全能演出，讓全場猛轟31分、7助攻的雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）白忙一場，收下跨季對戰7連勝。

而柯瑞今天單場出手20次命中12球後，也讓他以生涯命中7222球，正式超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的7216球，成為隊史投籃命中數史上第一人，也是他改寫的第6項勇士隊史紀錄，成為隊史出賽場次、三分球命中數、助攻數、抄截數與總得分的紀錄保持人。

對於再刷新一項隊史紀錄，柯瑞賽後受訪時也笑著說：「這意味著我正在變老，但可以肯定的是，我很榮幸能代表勇士出賽14個賽季，這非常酷，我肯定會去慶祝一番。」

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