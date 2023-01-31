NBA／唐西奇傷後回歸暴砍53分 本季累積4次破50

先前因腳踝扭傷只打3分鐘中斷連續211場得分雙位數紀錄的唐西奇（Luka Doncic），在缺席1場比賽之後重新回歸；而他也再度火力大爆發，整場比賽24投17中，包含5記三分球和18罰14中，狂轟53分8籃板5助攻2抄截，帶領獨行俠第四節擺脫對手糾纏，以111比105驚險擊退東區墊底的活塞

根據統計，這是唐西奇本季第4次單場拿到至少50分，先前3次分別是對尼克的60分、對馬刺的51分和對火箭的50分，生涯則是累積5次，在歷史上並列第19名。

主場作戰的獨行俠前三節打完仍落後活塞1分，雖然獨行俠在第四節一度拉開7分差，但活塞依然緊咬比分。比賽最後關鍵時刻，唐西奇還是挺身而出，個人獨拿8分，穩住球隊些微的領先優勢；隨著波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的外線不中加上一次掉球失誤，獨行俠直接收下比賽。

除了唐西奇外，獨行俠此戰得分最高的僅是丁威迪的12分，其餘球員都是個位數，也足見唐西奇對於全隊進攻的強大支配力。

活塞仍以波格丹諾維奇的29分為最高，比伊（Saddiq Bey）18分5籃板，艾維（Jaden Ivey）14分。

由於勇士近期取得3連勝，在勝率上壓過獨行俠，排名躍居西區第5，獨行俠則是緊追其後。