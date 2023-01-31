NBA／正式續約2年6000萬美元 溜馬透納：有種解脫感

在過去幾個賽季都不斷與交易傳聞扯上邊後，溜馬隊今天正式宣布與中鋒透納（Myles Turner）續約兩年，希望安定這名年輕中鋒的心；對於獲得球隊續約，透納再次表明想留在印第安納的決心，希望幫助生涯第一支職業球隊拿下總冠軍。

曾在2019年與2021年兩度拿下聯盟阻攻王的透納，過去幾個賽季幾乎每半年就會成為一次球隊交易傳聞的主角，不過在今天溜馬正式為他舉辦續約記者會，據傳是與他簽下2年6000萬美元的續約，希望讓他至少在接下來兩個賽季都能夠安心為球隊奮戰。

對於如願與溜馬續約，甚至短時間內應該不會再次成為交易傳聞主角，透納說：「知道有一定的確保性和你可以繼續參與比賽，這對我來說有一種解脫感，交易傳言幾乎時我整個生涯都在經歷的事情，但我一直都只想要留在這裡。」

儘管並非簽下長約，但透納的6000萬美元合約，不論價碼還是對於溜馬的薪資空間來說，都是相當友善的選擇，讓他們能夠更靈活面對美國時間2月9日的交易截止日和今年休賽季。

透納選擇提前續約而不是投入自由市場，被認為與去年2月溜馬將沙波尼斯（Domantas Sabonis）送到國王隊後，為透納釋出更多發揮空間有關，他也在本賽季繳出平均17.5分、7.8籃板、2.4阻攻的亮眼數據，前兩項更是創下個人生涯新高，透過沙波尼斯交易案取得的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）更與透納產生良好的化學效應，促成這次續約。

溜馬總管普利查德（Kevin Pritchard）表示，透納與哈利伯頓的組合為球隊打下穩固基礎，這次續約也能夠彌平內部對於交易傳聞的疑慮，「當一支球隊打電話給你，並以某種方式進行報價時，就會有交易傳聞出現，這確實會傷害到球員，上周就有兩個球員跑來問我，自己是否會被交易。」