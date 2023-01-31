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NBA／表明不擔心哨音偏向湖人 籃網主帥：我愛裁判
前一場對塞爾蒂克的第四節比賽最後時刻，詹姆斯（LeBron James）突破上籃遭到泰托姆（Jayson Tatum）明顯犯規，但裁判當下並未響哨，最終湖人就在延長賽落敗。
這關鍵的漏判也在賽後引發巨大爭議，當值裁判更成為眾矢之的，官方隨後更透過聲明承認誤判，但顯然湖人的敗仗已是覆水難收。
紫金軍團今天將前往布魯克林作客，賽前球團已經表明了詹姆斯因傷勢管理將不會出賽，至於剛回歸的戴維斯（Anthony Davis），考量其身體負荷，加上湖人隔天也要立馬和尼克進行「背靠背」比賽，醫療團隊透露不想讓戴維斯在這個階段就承擔連兩天出賽的風險。
賽前籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）不免被問到有關裁判的問題，是否會因為湖人事件產生可能的補哨效應，影響到整場比賽的發揮。對此，馮恩也表示：「我愛裁判。請你們一定要在賽前告訴他們這一點。我們會得到公平的哨音，今晚將會是一場公平吹判的比賽，我知道肯定會是這樣。」
值得注意的是，由於杜蘭特（Kevin Durant）持續養傷，詹姆斯也未上陣，兩人已經連續11場比賽未曾正面對決過，前一次交手已經要追溯到2018年勇士和騎士的耶誕大戰。
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