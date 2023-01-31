NBA／上週東西區最佳球員 安戴托昆波、里拉德火力大放送

NBA官方公佈上週東西區最佳球員，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）分別獲選。

安戴托昆波上週平均攻下38.3分12.8籃板4.5助攻1抄截，三分球命中率高達46.7%，率領公鹿取得4勝0敗的成績。這是「希臘怪物」本季第3次獲選單週最佳球員，也是生涯第20次獲此殊榮。

在因傷連續休兵5場之後，安戴托昆波一回歸宛如猛虎出閘，場場得分持續飆升，特別是在對鵜鶘一戰，他只上場30分鐘，就以26投20中的驚人效率豪取50分13籃板4助攻，本季第2度突破50分，生涯累積5次。

里拉德上週同樣火力驚人，場均狂轟42.3分7.7助攻4籃板1.3抄截，三分命中率達51.4%，幫助拓荒者拿下2勝1敗。其中在對爵士的比賽中，里拉德砍進9顆三分球，飆出生涯次高60分。