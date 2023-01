NBA／遭質疑攻守數據灌水 傑克森：這說法很搞笑

灰熊長人傑克森(Jaren Jackson Jr.)憑藉優異的封阻能力和防守表現,成為本季年度最佳防守球員的熱門人選。不過國外知名討論區《Reddit》卻有人發文質疑傑克森在主客場的數據落差甚大,懷疑其攻守統計記錄有灌水的嫌疑。

這樣的發文後續引發討論,但也有媒體出面闢謠,認為傑克森數據統計的錯誤誤差是在合理範圍之內,同時認為相關紀錄人員對於數據有嚴謹的審查檢視,不可能讓人任意動手腳,而NBA官方更是發表聲明反駁這些捕風捉影的說法。

針對網友的質疑聲音,傑克森顯然不以為意,他表示:「我覺得這個說法蠻好笑的,我一開始還看不懂這是什麼意思。但我認為我已經證明了自己。」

甚至在對溜馬的比賽之前,傑克森還走到紀錄台前,打趣地詢問工作人員。「今天場上是誰會幫我?」傑克森這場比賽中攻下28分5阻攻。

灰熊總教練簡金斯(Taylor Jenkins)也出面力挺子弟兵。「這說法真的很蠢。傑克森是全聯盟最好的防守球員之一。很高興我們球隊能夠擁有他。」

如果滿足聯盟排行榜基準數,場均超過3次阻攻的傑克森將會榮登「火鍋王」寶座。

「希望這不會成為流行趨勢。如果你一直想要飛過我灌籃,我肯定會建議你不要這樣做。」傑克森說。

28 points.

5 blocks.

8 boards.



no conspiracy. give trip all the up votes tonight. shoutout @NBA_Reddit. @jarenjacksonjr | #BigMemphis pic.twitter.com/VsBGMAXM8w