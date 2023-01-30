NBA／遭質疑攻守數據灌水 傑克森：這說法很搞笑

灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）憑藉優異的封阻能力和防守表現，成為本季年度最佳防守球員的熱門人選。不過國外知名討論區《Reddit》卻有人發文質疑傑克森在主客場的數據落差甚大，懷疑其攻守統計記錄有灌水的嫌疑。

這樣的發文後續引發討論，但也有媒體出面闢謠，認為傑克森數據統計的錯誤誤差是在合理範圍之內，同時認為相關紀錄人員對於數據有嚴謹的審查檢視，不可能讓人任意動手腳，而NBA官方更是發表聲明反駁這些捕風捉影的說法。

針對網友的質疑聲音，傑克森顯然不以為意，他表示：「我覺得這個說法蠻好笑的，我一開始還看不懂這是什麼意思。但我認為我已經證明了自己。」

甚至在對溜馬的比賽之前，傑克森還走到紀錄台前，打趣地詢問工作人員。「今天場上是誰會幫我？」傑克森這場比賽中攻下28分5阻攻。

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）也出面力挺子弟兵。「這說法真的很蠢。傑克森是全聯盟最好的防守球員之一。很高興我們球隊能夠擁有他。」

如果滿足聯盟排行榜基準數，場均超過3次阻攻的傑克森將會榮登「火鍋王」寶座。

「希望這不會成為流行趨勢。如果你一直想要飛過我灌籃，我肯定會建議你不要這樣做。」傑克森說。