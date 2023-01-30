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NBA／外線彈無虛發擊沉快艇 歐斯曼盼激勵土耳其孩子

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
歐斯曼三分球百發百中。 路透社
歐斯曼三分球百發百中。 路透社

客場擊敗老鷹取得5連勝後，快艇在今天「背靠背」對騎士的比賽中，包括雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）等主力都休兵一場。在陣容不齊的情況下，快艇最終是以99比122慘遭對手痛宰。

快艇結束近期的連勝之旅，接下來他們還將持續客場4連戰。

騎士的歐斯曼（Cedi Osman）替補出發，全場三分球7投7中獨拿29分，追平生涯單場得分紀錄，賽後他也表示希望這樣的表現能激勵土耳其的孩子。

「雖然對手陣容不齊，但我們今天依然嚴肅看待，打出很棒的比賽。我很高興能在今天拿出這麼棒的表現，我希望能激勵土耳其的孩子。我會在每場比賽盡全力奮戰。」歐斯曼說。

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