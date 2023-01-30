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NBA／曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
灰熊球員賽前為非裔男子尼科爾斯默哀。 路透社
灰熊球員賽前為非裔男子尼科爾斯默哀。 路透社

曼菲斯警察本月7日痛毆29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols），造成尼科爾斯死亡，影片27日公布後讓全美出現許多抗議行動，灰熊隊今天和溜馬隊的賽前也為尼科爾斯默哀，灰熊後衛瓊斯（Tyus Jones）更沉重說，這樣事件「根本不該發生」。

2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼亞波利斯警察攻擊致死，曾引發全美抗議動盪，當時瓊斯就是在明尼蘇達，現在所屬球隊的城市再出現警察暴力行為，讓他直說難以平復情緒。

「這是很難過的狀態，非常不幸。」瓊斯透露，聽聞消息後情緒波動很大，也感到十分憤怒，「因為這不該發生，不應該發生。」

5位施暴警察都已被開除，並被指控犯下二級謀殺罪。

影片公布後，灰熊球團第一時間就發表聲明致哀，今天在影片發布後的主場首戰舉行默哀，主帥詹金斯（Taylor Jenkins）表示，整座城市正處在艱難處境中，讓人十分不安，自己也非常關注這次事件，注意力甚至超過球賽。

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