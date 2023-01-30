NBA／黃蜂主力回歸戰績稍起色 華盛頓：球員健康是關鍵

本季頻頻遭遇傷病麻煩的黃蜂，在今天比賽中難得可以啟用海瓦德（Gordon Hayward）、小鮑爾（LaMelo Ball）、洛齊爾（Terry Rozier）、華盛頓（P.J. Washington）、普拉里（Mason Plumlee）這組先發陣容。

洛齊爾全場獨拿31分7助攻6籃板、華盛頓得到27分6籃板5助攻，海瓦德7投全中貢獻20分，黃蜂在第四節最後時刻打出12比5的攻勢，一舉擺脫熱火的追擊，以122比117終結對手3連勝。

黃蜂近期難得回春，6場比賽中拿下4勝，華盛頓認為這跟球員健康有密切關係。「每個人都復出回歸球隊，大家現在都很健康，這也是我們表現提升的關鍵。我們整場比賽打得像一個團隊。我們必須依照目前的方式繼續前進。」

黃蜂以15勝36敗名列東區倒數第2，距離第10名的附加賽資格還有9場勝差之多，就整體來看，黃蜂基本上已經要和季後賽提前告別，但主帥克里佛（Steve Clifford）卻不這麼悲觀。

「當小鮑爾和海瓦德回歸後，顯然這會是一支截然不同的球隊。如果我們能以健康的固定班底出賽，還是有機會拉抬戰績。」克里佛說。

先前有媒體報導指出，黃蜂很可能會在季中交易市場有所作為，陣中包括洛齊爾、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、普拉里、麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）等都可能會進入交易討論之中。至於新秀合約即將到期的華盛頓，據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）的消息，黃蜂則傾向於和他完成續約。

這些潛在的交易人選中，烏布瑞和普拉里的市場價值預計值多個二輪選秀權，洛齊爾的話，黃蜂可能會要求至少首輪選秀權的回饋。而續留麥克丹尼爾斯與否，黃蜂仍是陷入猶豫。