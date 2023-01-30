NBA／「希臘怪物」出手26次砍50分 公鹿主帥：效率令人印象深刻

湖人昨（29）日因關鍵誤判未能拿下比賽，引發喧然大波，在推特上展開「大戰」。在這敏感時刻，當事人詹姆斯（LeBron James）和剛傷癒歸隊的戴維斯（Anthony Davis）明天將輪休不會出賽。

2023-01-30 13:42