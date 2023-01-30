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NBA／「希臘怪物」出手26次砍50分 公鹿主帥：效率令人印象深刻

中央社／ 綜合外電報導
安戴托昆波高效能飆50分。 美聯社
安戴托昆波高效能飆50分。 美聯社

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天狂飆50分，助密爾瓦基公鹿以135比110擊敗紐奧良鵜鶘，笑納4連勝。

美聯社報導，鵜鶘一路落後，最後苦吞8連敗。

兩屆年度MVP安戴托昆波今天手感火燙，全場26投20中，三分球4投3中，上場約30分鐘狂拿50分，還搶下13籃板。

法新社報導，公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「我認為26次出手最後拿下50分確實令人印象深刻。」

哈勒戴（Jrue Holiday）為公鹿貢獻17分，隊友洛培茲（Brook Lopez）挹注15分。

鵜鶘最高分是艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）18分；墨菲（Trey Murphy III）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）各拿16分。

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