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NBA／全明星週前18場破50分 挑戰聯盟一甲子紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波本季兩度突破50分。 法新社
安戴托昆波本季兩度突破50分。 法新社

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出高效率表現，面對鵜鶘隊僅出賽30分鐘就轟下50分，率隊135：110奪勝。這是「希臘怪物」本季第2次破50分，生涯第5度。

根據統計，今年已經有18場球員單場飆破50分的比賽，次數是NBA全明星賽週前第3多，且已經是1962-63球季以來最高的一次，若持續下去，有機會超越1965-66球季出現的整季40場破50分紀錄。

目前18場破50分的比賽中，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）就貢獻3場，太陽球星布克（Devin Booker）、拓荒者後場當家里拉德（Damian Lillard）、76人禁區大將安比德（Joel Embiid）和安戴托昆波各2次，米契爾（Donovan Mitchell）1月初對公牛隊轟下的71分則是本季最高得分。

其他單場破50分的球員還包括戴維斯（Anthony Davis）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛蘭德（Darius Garland）、席亞康（Pascal Siakam）、泰托姆（Jayson Tatum）等。

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