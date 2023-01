NBA／全明星週前18場破50分 挑戰聯盟一甲子紀錄

公鹿當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)今天繳出高效率表現,面對鵜鶘隊僅出賽30分鐘就轟下50分,率隊135:110奪勝。這是「希臘怪物」本季第2次破50分,生涯第5度。

根據統計,今年已經有18場球員單場飆破50分的比賽,次數是NBA全明星賽週前第3多,且已經是1962-63球季以來最高的一次,若持續下去,有機會超越1965-66球季出現的整季40場破50分紀錄。

目前18場破50分的比賽中,獨行俠球星唐西奇(Luka Doncic)就貢獻3場,太陽球星布克(Devin Booker)、拓荒者後場當家里拉德(Damian Lillard)、76人禁區大將安比德(Joel Embiid)和安戴托昆波各2次,米契爾(Donovan Mitchell)1月初對公牛隊轟下的71分則是本季最高得分。

其他單場破50分的球員還包括戴維斯(Anthony Davis)、柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、葛蘭德(Darius Garland)、席亞康(Pascal Siakam)、泰托姆(Jayson Tatum)等。

Giannis was on a MISSION tonight in the @Bucks win 😤



50 PTS and 13 REB for his second 50+ PT game of the MONTH! pic.twitter.com/DlmBge1MZ2