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NBA／狂！希臘怪物高效率轟50分 寫一甲子特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波狂飆50分寫紀錄。 路透社
安戴托昆波狂飆50分寫紀錄。 路透社

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出高效率表現，面對鵜鶘隊僅出賽30分鐘就轟下50分，生涯第一次在單一球季不只一場飆破50分，紀錄夜率隊135：110奪勝。

「希臘怪物」今天第一節就轟下18分，半場得分已累積到29分，追平個人半場得分的第二高紀錄；第三節他「僅」拿6分，不過第四節他連投帶罰再將得分堆高到44分，最後再連續命中兩記三分球，讓分數達到50分大關。

26投20中的安戴托昆波承認，知道自己第四節尾聲已經接近50分，自己也有「球來就投」的準備，沒有絲毫猶豫，「這不是總會成功，但今晚達到了。」

這是「希臘掛物」生涯第5度單場50分的演出，他強調不會視為理所當然，「因為你永遠不會知道，什麼時候會再擁有這些時刻。」

根據統計，今年已經有17場有球員單場飆破50分的比賽，次數是NBA明星賽周前第3多，且是1962到63球季最高，若持續下去，有機會超越1965到66球季出現的40場超過50分紀錄。

目前17場比賽中，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）就貢獻3場，太陽球星布克（Devin Booker）、拓荒者後場當家里拉德（Damian Lillard）、76人禁區大將安比德（Joel Embiid）和安戴托昆波各2次，米契爾（Donovan Mitchell）月初對公牛隊轟下的71分則是本季最高得分。

公鹿 安戴托昆波

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