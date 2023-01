NBA／安戴托昆波高效率狂轟50分 公鹿賞鵜鶘8連敗

自從先前因傷休兵5場回歸後,安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)場場分數愈飆愈高,今天主場面對近況低迷的鵜鶘更是大開殺戒,全場豪取50分13籃板4助攻,帶領公鹿以135比110痛宰對手。公鹿取得4連勝,同時也賞給鵜鶘8連敗。

安戴托昆波此戰繳出驚人命中率,全場26投20中,包括3記三分球且12罰7中,完成生涯第5次單場50分壯舉,且是本季第2次破50分。在先前1月4日對巫師的比賽中,安戴托昆波轟出生涯新高55分。

Giannis was on a MISSION tonight in the @Bucks win 😤



50 PTS and 13 REB for his second 50+ PT game of the MONTH! pic.twitter.com/DlmBge1MZ2