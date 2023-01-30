NBA／安戴托昆波高效率狂轟50分 公鹿賞鵜鶘8連敗

自從先前因傷休兵5場回歸後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）場場分數愈飆愈高，今天主場面對近況低迷的鵜鶘更是大開殺戒，全場豪取50分13籃板4助攻，帶領公鹿以135比110痛宰對手。公鹿取得4連勝，同時也賞給鵜鶘8連敗。

安戴托昆波此戰繳出驚人命中率，全場26投20中，包括3記三分球且12罰7中，完成生涯第5次單場50分壯舉，且是本季第2次破50分。在先前1月4日對巫師的比賽中，安戴托昆波轟出生涯新高55分。

Giannis was on a MISSION tonight in the @Bucks win 😤



50 PTS and 13 REB for his second 50+ PT game of the MONTH! pic.twitter.com/DlmBge1MZ2 — NBA (@NBA) January 30, 2023

此外，安戴托昆波生涯出賽累積695場，追平蒙克里夫（Sidney Moncrief），並列隊史第2多；公鹿隊史出賽場次最多紀錄是由布里吉曼（Junior Bridgeman）所保持的711場，安戴托昆波接下來將會完成超越。

公鹿整場比賽一路領先，順利取得最近7場比賽中的第6勝，這讓他們和東區第2名的76人已無勝差，但勝率仍以些微之差落後。

哈勒戴（Jrue Holiday）拿到17分7籃板6助攻，洛培茲（Brook Lopez）則有15分8籃板3助攻2阻攻；公鹿團隊命中率衝到55.2%，並砍進17顆三分球。在最近這7場比賽中，公鹿有多達5場比賽得分超過130分，火力著實驚人。

鵜鶘的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）拿到18分6助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和墨菲（Trey Murphy III）各得到16分，南斯（Larry Nance Jr.）10分12籃板。