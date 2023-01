NBA／莫蘭特連兩場送大三元 灰熊逆轉溜馬中止5連敗

面對灰熊連敗的頹勢,莫蘭特(Ja Morant)今天奮戰42分鐘,繳出27分15助攻10籃板2抄截的成績,連兩場送出大三元,帶領球隊克服第二節一度落後19分的困境,在下半場演出逆轉秀,以112比100擊敗溜馬,總算結束近期的5連敗。

這是莫蘭特本季第5次大三元,生涯累積9次;此外根據統計,莫蘭特成為灰熊隊史首位單場至少拿到25分15助攻10籃板的球員。

Ja Morant gets his second straight triple-double 🔥



27 PTS

10 REB

15 AST

2 STL

68.5 FPTS



He is the first player in Grizzlies franchise history to tally 25+ points, 10+ rebounds and 15+ assists in a game. #BigMemphis pic.twitter.com/RufQ6jl4Y5