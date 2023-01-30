NBA／莫蘭特連兩場送大三元 灰熊逆轉溜馬中止5連敗

面對灰熊連敗的頹勢，莫蘭特（Ja Morant）今天奮戰42分鐘，繳出27分15助攻10籃板2抄截的成績，連兩場送出大三元，帶領球隊克服第二節一度落後19分的困境，在下半場演出逆轉秀，以112比100擊敗溜馬，總算結束近期的5連敗。

這是莫蘭特本季第5次大三元，生涯累積9次；此外根據統計，莫蘭特成為灰熊隊史首位單場至少拿到25分15助攻10籃板的球員。

Ja Morant gets his second straight triple-double 🔥



27 PTS

10 REB

15 AST

2 STL

68.5 FPTS



He is the first player in Grizzlies franchise history to tally 25+ points, 10+ rebounds and 15+ assists in a game. #BigMemphis pic.twitter.com/RufQ6jl4Y5 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 30, 2023

先前陷入數據作假風波的傑克森（Jaren Jackson Jr.），此役19投12中攻下28分8籃板5阻攻，他也自嘲地說：「比賽之前我跑去問了灰熊的技術台，『今天誰會來幫我？』」之後他話鋒一轉談到今天的表現，『我證明了自己』

除了莫蘭特和傑克森的發揮外，克拉克（Brandon Clarke）、瓊斯（Tyus Jones）、洛迪（David Roddy）得分也都達到雙位數。灰熊在下半場以55.8%的團隊命中率轟進62分，足足比溜馬多了24分。加上這場比賽，灰熊本季主場戰績來到21勝3敗，勝率居全聯盟之冠。

溜馬陣中以新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的27分為最高，希爾德（Buddy Hield）16分5籃板，透納（Myles Turner）15分4籃板。受到哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷影響，溜馬最近11場比賽吞下10敗，排名已經跌出東區10名之外。