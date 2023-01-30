NBA／拒絕拓荒者4年破億合約 葛蘭特追求更高報價

根據《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）的報導，拓荒者前鋒大將葛蘭特（Jerami Grant）拒絕了球隊提出的四年1.12億美元的續約合約。

先前報導曾提到，葛蘭特（Jerami Grant）十分渴望繼續留在波特蘭，但他也期盼能在成為自由球員之後，從拓荒者拿到5年最多達2.33億美元的合約報價。儘管以價碼來說，這數字有些不切實際。

2020年和活塞簽下3年6000萬美元合約的葛蘭特，今年是合約的最後一年，年薪為2096萬美元。葛蘭特本季場均可以得到21.3分4.4籃板2.4助攻，投籃命中率48.8%每場投進2.4顆三分球，三分命中率高達42.1%，整體表現幾乎可以說是生涯最佳的一季。