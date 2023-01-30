NBA／湖人今夏若續簽八村壘 恐失去追逐明星球員空間

湖人在日前和巫師達成交易，補進即將成為受限制自由球員的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）近日撰文便分析湖人未來可能的操作方向，倘若選擇續簽八村壘，他們恐怕很難在自由市場追逐包括厄文（Kyrie Irving）在內的明星球員。

斯卡托在報導中引用一名高層人士的看法，認為八村壘的加入將填補湖人的鋒線戰力，倘若今夏無法留下布萊恩（Thomas Bryant），至少他們還有保險。

「不過交易得到八村壘意味著湖人很難向自由市場的明星級好手展開追逐，因為在續約上湖人勢必得付出大量的薪資。」該消息人士說。