NBA／愛德華下半場發飆助灰狼攻城掠地 戈貝爾讚獨一無二

在唐斯（Karl-Anthony Towns）持續掛傷缺席情況下，灰狼戰績能夠站上西區前6強，愛德華（Anthony Edwards）攻城掠地的威力功不可沒。

在主場對國王的比賽中，愛德華全場21投14中包括5記三分球在內，豪取34分10籃板6助攻2抄截，其中下半場獨拿26分，率領灰狼擋下對手的反撲，以117比110拿下勝利。

愛德華在最近6場比賽至少拿到23分，其中4場破30分，幫助灰狼取得5勝1敗的成績。本季當愛德華單場得分超過30分時，灰狼戰績來到9勝5敗，勝率超過64%。

「他就是有這樣的能量。愛德華是一個強力的競爭者，即使他還很年輕，但他就是獨一無二。」戈貝爾（Rudy Gobert）說。

對於灰狼漸入佳境的表現，戈貝爾也認為球隊持續在進步。「沒有什麼好事會一蹴可幾。打造一支球隊需要時間，需要歷經一些磨練和艱難的時刻。對很多不相信的人來說，我們正在進步之中。」

在愛德華第三節的強勢帶領下，灰狼取得9分領先優勢，不過全場得到29分的福克斯，在第四節包辦21分，帶領國王持續猛追。愛德華在這一節也拿下10分，幫助球隊穩住領先局面。

「我不在乎他會是全明星還是我，無論情況如何，只要球隊能夠打進季後賽，我的感覺就會很好。」愛德華談到自己與福克斯的對決。

羅素（D'Angelo Russell）此戰拿到25分6助攻，戈貝爾13分14籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到15分8籃板，里德（Naz Reid）14分。

國王除了福克斯拿到29分外，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分10籃板5助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）和蒙克（Malik Monk）各得到13分。