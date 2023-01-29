快訊

「為輸入大陸提供便利」 國台辦宣布解禁金門酒廠等63家台灣食品

台版柬埔寨案修法加重刑責 囚7天可關7年 致死亡重判無期

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

NBA／愛德華下半場發飆助灰狼攻城掠地 戈貝爾讚獨一無二

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華進攻持續加溫。 美聯社
愛德華進攻持續加溫。 美聯社

在唐斯（Karl-Anthony Towns）持續掛傷缺席情況下，灰狼戰績能夠站上西區前6強，愛德華（Anthony Edwards）攻城掠地的威力功不可沒。

在主場對國王的比賽中，愛德華全場21投14中包括5記三分球在內，豪取34分10籃板6助攻2抄截，其中下半場獨拿26分，率領灰狼擋下對手的反撲，以117比110拿下勝利。

愛德華在最近6場比賽至少拿到23分，其中4場破30分，幫助灰狼取得5勝1敗的成績。本季當愛德華單場得分超過30分時，灰狼戰績來到9勝5敗，勝率超過64%。

「他就是有這樣的能量。愛德華是一個強力的競爭者，即使他還很年輕，但他就是獨一無二。」戈貝爾（Rudy Gobert）說。

對於灰狼漸入佳境的表現，戈貝爾也認為球隊持續在進步。「沒有什麼好事會一蹴可幾。打造一支球隊需要時間，需要歷經一些磨練和艱難的時刻。對很多不相信的人來說，我們正在進步之中。」

在愛德華第三節的強勢帶領下，灰狼取得9分領先優勢，不過全場得到29分的福克斯，在第四節包辦21分，帶領國王持續猛追。愛德華在這一節也拿下10分，幫助球隊穩住領先局面。

「我不在乎他會是全明星還是我，無論情況如何，只要球隊能夠打進季後賽，我的感覺就會很好。」愛德華談到自己與福克斯的對決。

羅素（D'Angelo Russell）此戰拿到25分6助攻，戈貝爾13分14籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到15分8籃板，里德（Naz Reid）14分。

國王除了福克斯拿到29分外，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分10籃板5助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）和蒙克（Malik Monk）各得到13分。

相關新聞

NBA／裁判承認詹皇上籃遭犯規漏吹 湖人將帥賽後抱屈

湖人今天歷經苦戰後飲恨輸給綠衫軍，本季兩度交手都是打到延長賽落敗。更讓紫金軍團難受的是，詹姆斯（LeBron James）第四節結束前的突破上籃明顯遭到泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但裁

NBA／怨裁判因素導致湖人屢屢吞敗 詹姆斯：無法理解

湖人和塞爾蒂克本季兩度交手均殺到延長賽，然而兩場比賽都遺憾吞敗。但事實上，詹姆斯（LeBron James）在今天比賽第四節結束前原本是有機會終結對手，只是他突破禁區上籃明顯遭到泰托姆（Jayson

NBA／詹姆斯關鍵上籃吃悶虧 布朗延長賽力退湖人止連敗

前一場對尼克比賽錯失關鍵兩罰的布朗（Jaylen Brown），今天「背靠背」面對湖人大軍將功贖罪，不僅在第四節最後以進算加罰的方式將比賽逼進延長，更在延長賽獨拿11分，幫助塞爾蒂克歷經苦戰後，以12

NBA／MVP中鋒大對決！ 安比德轟47分碾壓約柯奇

意外落選今年全明星賽先發的76人當家球星安比德（Joel Embiid），今天可說是把氣全發洩在金塊身上。 在與年度MVP大熱門的約柯奇（Nikola Jokic）正面對決中，安比德可說是威風八

NBA／第四節先生當之無愧！厄文主宰關鍵戰局力退尼克

厄文（Kyrie Irving）在今天紐約內戰中攻下32分9助攻6籃板2抄截，其中他在第四節更是狂飆21分，包括最後關鍵時刻連砍8分，率領籃網擋下尼克的反擊，最終以122比115勝出。籃網取得對尼克的

NBA／透納兩年6000萬美元續約溜馬 本季薪資提前飆漲

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，溜馬中鋒透納（Myles Turner）將和球團達成兩年6000萬美元的續約協議，其中有1710萬美元會以薪資上漲的方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。