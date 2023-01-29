NBA／裁判承認詹皇上籃遭犯規漏吹 湖人將帥賽後抱屈

湖人今天歷經苦戰後飲恨輸給綠衫軍，本季兩度交手都是打到延長賽落敗。更讓紫金軍團難受的是，詹姆斯（LeBron James）第四節結束前的突破上籃明顯遭到泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但裁判卻未響哨，導致球隊失去靠罰球爭取贏球的可能性。

詹姆斯此役奮力打了44分鐘，狂砍41分9籃板8助攻，當下大吃悶虧的的他顯然無法認同裁判判決，比賽結束之後也是一臉落寞的快速走向休息室。

「我們盡量不讓自己將焦點放在裁判的吹判上面，但這很艱難。我們球隊確實還有提升的空間，但當地球上最優秀的球員卻無法得到哨音時，這實在很神奇。」湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽後忍不住為詹姆斯抱屈。

「我不想再看什麼比賽最後2分鐘裁判報告了。他們是可以保留這些報告，只是這對任何人都沒有意義。」

在這場對抗激烈的比賽中，塞爾蒂克一共獲得39次罰球機會，命中34球，而湖人僅有20次站上罰球線，命中15球。兩隊光是罰球差距就來到19分之多。

戴維斯（Anthony Davis）賽後同樣也對判決感到十分不滿。「湖人感覺是被裁判騙走了一場比賽。聯盟應該對那些漏吹的裁判予以處分，如此一來他們表現會更好。」

本場比賽的裁判長路易斯（Eric Lewis）賽後回應了詹姆斯正規比賽時間結束前的關鍵攻防判決。「雙方身體確實是有接觸，當下我們裁判沒有看到犯規，漏吹了那一球。」