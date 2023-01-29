快訊

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

自嘲「路可能是錯的」 王力宏消失1年嘆「不容易」

NBA／裁判承認詹皇上籃遭犯規漏吹 湖人將帥賽後抱屈

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯正規時間結束前的上籃明顯遭到犯規。 法新社
詹姆斯正規時間結束前的上籃明顯遭到犯規。 法新社

湖人今天歷經苦戰後飲恨輸給綠衫軍，本季兩度交手都是打到延長賽落敗。更讓紫金軍團難受的是，詹姆斯（LeBron James）第四節結束前的突破上籃明顯遭到泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但裁判卻未響哨，導致球隊失去靠罰球爭取贏球的可能性。

詹姆斯此役奮力打了44分鐘，狂砍41分9籃板8助攻，當下大吃悶虧的的他顯然無法認同裁判判決，比賽結束之後也是一臉落寞的快速走向休息室。

「我們盡量不讓自己將焦點放在裁判的吹判上面，但這很艱難。我們球隊確實還有提升的空間，但當地球上最優秀的球員卻無法得到哨音時，這實在很神奇。」湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽後忍不住為詹姆斯抱屈。

「我不想再看什麼比賽最後2分鐘裁判報告了。他們是可以保留這些報告，只是這對任何人都沒有意義。」

在這場對抗激烈的比賽中，塞爾蒂克一共獲得39次罰球機會，命中34球，而湖人僅有20次站上罰球線，命中15球。兩隊光是罰球差距就來到19分之多。

戴維斯（Anthony Davis）賽後同樣也對判決感到十分不滿。「湖人感覺是被裁判騙走了一場比賽。聯盟應該對那些漏吹的裁判予以處分，如此一來他們表現會更好。」

本場比賽的裁判長路易斯（Eric Lewis）賽後回應了詹姆斯正規比賽時間結束前的關鍵攻防判決。「雙方身體確實是有接觸，當下我們裁判沒有看到犯規，漏吹了那一球。」

相關新聞

NBA／裁判承認詹皇上籃遭犯規漏吹 湖人將帥賽後抱屈

湖人今天歷經苦戰後飲恨輸給綠衫軍，本季兩度交手都是打到延長賽落敗。更讓紫金軍團難受的是，詹姆斯（LeBron James）第四節結束前的突破上籃明顯遭到泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但裁

NBA／詹姆斯關鍵上籃吃悶虧 布朗延長賽力退湖人止連敗

前一場對尼克比賽錯失關鍵兩罰的布朗（Jaylen Brown），今天「背靠背」面對湖人大軍將功贖罪，不僅在第四節最後以進算加罰的方式將比賽逼進延長，更在延長賽獨拿11分，幫助塞爾蒂克歷經苦戰後，以12

NBA／MVP中鋒大對決！ 安比德轟47分碾壓約柯奇

意外落選今年全明星賽先發的76人當家球星安比德（Joel Embiid），今天可說是把氣全發洩在金塊身上。 在與年度MVP大熱門的約柯奇（Nikola Jokic）正面對決中，安比德可說是威風八

NBA／第四節先生當之無愧！厄文主宰關鍵戰局力退尼克

厄文（Kyrie Irving）在今天紐約內戰中攻下32分9助攻6籃板2抄截，其中他在第四節更是狂飆21分，包括最後關鍵時刻連砍8分，率領籃網擋下尼克的反擊，最終以122比115勝出。籃網取得對尼克的

NBA／透納兩年6000萬美元續約溜馬 本季薪資提前飆漲

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，溜馬中鋒透納（Myles Turner）將和球團達成兩年6000萬美元的續約協議，其中有1710萬美元會以薪資上漲的方

NBA／雷納德近況火燙再飆32分 快艇獵鷹奪5連勝

近況出色的雷納德（Kawhi Leonard），今天作客亞特蘭大再度以優質命中率飆出全場最高32分，外加8籃板4助攻，搭配全隊砍進19顆三分球，快艇以120比113力壓老鷹，收下5連勝。 雷納德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。