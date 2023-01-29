NBA／公牛三劍客聯手出擊 客場拆穿魔術止2連敗

德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）今天各拿下32分，佛西維奇（Nikola Vucevic）面對前東家亦有26分13籃板6助攻的強勢發揮，公牛三劍客聯手出擊，帶領球隊在大半比賽中都掌握領先優勢，一度贏到25分之多，最終以128比109拆穿魔術。

這是德羅展和拉文本季第2次同場各飆出至少30分，前一次是出現在2023年1月7日對爵士的比賽，當時兩人分別得到36分、35分，以126比118勝出。

魔術第四節將先發球員放在板凳區，改由替補球員應戰，結果安東尼（Cole Anthony）、薩格斯（Jalen Suggs）和M.華格納（Moritz Wagner）3人合砍28分，一度幫助球隊追到僅有5分差；但拉文和德羅展適時建功，率隊打出17比3的攻勢，直接收下比賽。

公牛三劍客之外，近況不錯的威廉斯（Patrick Williams）這場比賽也拿到16分6籃板。魔術方面，M.華格納拿下全隊最高27分，安東尼21分6籃板6助攻，薩格斯11分5助攻4籃板。