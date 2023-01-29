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NBA／第四節先生當之無愧！厄文主宰關鍵戰局力退尼克

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文本季第四節總得分居聯盟之冠。 美聯社
厄文本季第四節總得分居聯盟之冠。 美聯社

厄文（Kyrie Irving）在今天紐約內戰中攻下32分9助攻6籃板2抄截，其中他在第四節更是狂飆21分，包括最後關鍵時刻連砍8分，率領籃網擋下尼克的反擊，最終以122比115勝出。籃網取得對尼克的9連勝。

加上這場勝利，厄文已經連續6場比賽至少拿下30分，寫下個人生涯最佳紀錄；此外，這也是厄文本季第4次在第四節至少飆進20分，追平近25個賽季來的單季最多紀錄，有機會將次數推向新高。

根據統計，厄文本季在第四節一共累積拿到356分，場均得到9.4分，兩項數據皆領先全聯盟。

「我認為人們不了解的就是，他為其他人帶來了信心。這點我必須要特別點出。」籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）賽後談到厄文在第四節的個人秀。

在缺少杜蘭特（Kevin Durant）和西蒙斯（Ben Simmons）的情況下，籃網其他先發主力紛紛站出來。哈里斯（Joe Harris）此戰得到16分，奧尼爾（Royce O'Neale）和小柯瑞（Seth Curry）各拿14分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）13分12籃板6助攻3阻攻。

尼克陣中以布朗森（Jalen Brunson）的26分為最佳，巴瑞特（RJ Barrett）獲得24分6籃板，藍道（Julius Randle）19分10籃板8助攻，奎克利（Immanuel Quickley）16分。

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