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NBA／MVP中鋒大對決！ 安比德轟47分碾壓約柯奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(左)狂飆47分表現力壓約柯奇。 路透社
安比德(左)狂飆47分表現力壓約柯奇。 路透社

意外落選今年全明星賽先發的76人當家球星安比德（Joel Embiid），今天可說是把氣全發洩在金塊身上。

在與年度MVP大熱門的約柯奇（Nikola Jokic）正面對決中，安比德可說是威風八面，全場31投18中包括命中4記三分球，狂轟47分18籃板5助攻3抄截2阻攻，表現直接碾壓約柯奇，率領76人在主場以126比119逆轉擊敗金塊。

76人展現絕佳狀態，加上這一勝，近期已經殺出一波7連勝，排名居東區第2，落後龍頭塞爾蒂克2場勝差；至於西區第一的金塊則是遭逢亂流，近4場比賽吞下3敗，包括接連敗給東區兩大勁旅公鹿和76人。

這是安比德本季第9次至少拿到40分，生涯累積35次。對於自己無緣全明星賽先發，他表示：「我已經習慣了，這也不是第一次了。我認為這給了我更多動力去帶領球隊贏得比賽，這也是唯一讓我能夠重拾尊重的方式。」

安比德在第三節獨拿16分，帶動金塊單節豪取38分，扭轉上半場落後15分的劣勢，將雙方差距縮小到3分；進入第四節後，安比德火力未歇，個人又拿下12分，幫助球隊一口氣超前比分。

「他真的天賦滿滿。太深不可測了。」約柯奇賽後談道安比德的表現。

哈登（James Harden）獲得17分13助攻4籃板，哈里斯（Tobias Harris）14分6籃板，馬克西（Tyrese Maxey）13分6助攻；尼恩（Georges Niang）也有14分進帳，梅爾頓（De'Anthony Melton）13分。76人下半場命中率突破6成，遠壓過金塊的40.5%，打出68比46的比分優勢。

金塊陣中3人得分超過20分。約柯奇得到24分9助攻8籃板2阻攻，卻發生多達7次失誤；穆雷（Jamal Murray）22分6助攻4籃板，波特（Michael Porter Jr.）20分6籃板，葛登（Aaron Gordon）18分5籃板3助攻。

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