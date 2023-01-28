PLG／開春首戰外線熄火 領航猿不敵勇士中斷10連勝

在農曆年節前拉出一波10連勝的桃園璞園領航猿隊，新春首場比賽作客台北富邦勇士隊主場就遭遇亂流，在全場僅投進3顆三分球、攻勢全面熄火的情況下，最終領航猿就以74：86中斷10連勝，勇士則是終止4連敗。

保有聯盟史上最長10連勝的領航猿，開春的首場比賽作客勇士主場，不過在首節就遭遇嚴苛考驗，單節17次出手僅命中2球、拿下11分，進攻完全熄火，反觀勇士在今天迎來本季首度上場的洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），光是他一個人在首節就有9分進帳，幫助勇士取得16：11領先。

不過第二節領航猿隨即找回進攻手感，拉出一波14：7的攻勢逆轉戰局，儘管富邦勇士也緊咬比分不放，但今天手感發燙的領航猿丁恩迪，在第二節一人就拿下9分，其中包括投進個人生涯首顆三分球，幫助領航猿在上半場打完與勇士戰成35：35平手。

第三節勇士「野獸」林志傑挺身而出接連砍進三分球，「噴射機」張宗憲的手感也逐漸加溫，兩人在第三節就合力拿下17分，加上塞瑟夫持續在三分線外開砲，幫助勇士將領先差距一度擴大到雙位數，第三節打完勇士以64：51領先領航猿。

第四節領航猿成力煥挺身而出，先是在籃下打板拿下兩分，隨後又從林志傑手中抄截得手後快攻完成「三分打」，幫助領航猿追到6分差距，隨後則是新秀後衛白曜誠也完成一次「三分打」，讓下半場一路落後的領航猿士氣大振，不過林志傑也在此時投進一顆超大號三分球止血。

第四節最後3分40秒塞瑟夫投進三分球後，勇士再取得7分領先，隨後蔡文誠、塞瑟夫、曾祥鈞連得7分，助勇士將領先差距擴大到12分奠定勝基，最終就以12分差距中斷領航猿10連勝。

勇士今天以本季首度出賽的塞瑟夫攻下23分、9籃板表現最佳，林志傑則有17分、8籃板進帳，領航猿今天攻勢全面熄火，團隊僅命中3顆三分球，其中桑尼與盧峻翔皆攻下16分表現最佳。