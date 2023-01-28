NBA／「保羅102歲了！」巴克利、歐尼爾齊批太陽艾頓表現

太陽在2018年選秀會用狀元籤選中艾頓，視他為建隊基石。去年休賽季簽下4年1.33億美元的大合約後，開季至今的表現仍讓球迷直搖頭，儘管昨日帳面上拿到19分20籃板，但比賽實際情況卻慘不忍睹，退役球星巴克利（Charles Barkley）及歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在節目批評艾頓的表現。

太陽昨日在主場迎戰獨行俠，唐西奇（Luka Doncic）傷退與中鋒伍德（Christian Wood）也因傷缺陣，沒想到面對殘破不堪的獨行俠禁區，艾頓全場20投僅6中，還在最後關頭錯失防守籃板。對此《TNT》節目主持人史密斯（Kenny Smith）表示，「艾頓拿主力得分手的薪水，但作為主將不適合他，太陽應該交易幫手來減輕他的壓力。」

對此身為球評的巴克利嗤之以鼻表示，「他要成為主將，太陽給他那筆錢就是希望他這樣做。我很愛保羅（Chris Paul），但他已經102歲了，是時候交棒給布克（Devin Booker）和艾頓，布克做到了，艾頓卻沒有，獨行俠沒有長人，他應該展現殺氣。」

歐尼爾也直言，「艾頓在進攻端投入的心力不夠。」

艾頓本季出賽41場，場均拿到17.5分、10.1籃板，與過去幾季差不多。不過出手13.3次是近3年新高，投籃命中率57.2%卻是近3年新低。