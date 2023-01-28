NBA／否認與安比德有恩怨 金塊約柯奇：人們製造仇恨

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）確定第5度入選明星賽，這也是他連第3年成為明星賽先發球員。他今日受訪時談到76人中鋒安比德（Joel Embiid），直言相當驚訝安比德落選。

「我很驚訝安比德沒有先發，我和他對抗過，他的能力絕對值得一個明星賽先發的位置。」約柯奇說。

約柯奇與安比德同為全能型中鋒的代表，近年來不斷被球迷及媒體比較，約柯奇已連兩季強壓安比德拿下MVP及最佳陣容第一隊。對於兩人被塑造成世仇，明天也將再度正面對決，約柯奇表示，「人們試圖製造仇恨，但我尊重這個人，他可能是聯盟最具統治力的球員。」

被問到有機會連3季成為MVP時，約柯奇則回應，「我當初來到NBA時，唯一的目標是盡可能待下去，而不是獲獎或博取關注度，我來到這從來不是為了得到MVP。」