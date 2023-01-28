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NBA／爵士交易截止日前當賣家 馬卡南等3人為非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
馬卡南。 美聯社
馬卡南。 美聯社

爵士去年休賽季接連送走戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）兩名球星，在開季意外打出亮眼成績後，爵士近期逐漸被打回原形，球隊高層也因此決定在交易截止日前當賣家。不過本季破繭而出的前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）以及菜鳥凱斯勒（Walker Kessler）、阿巴吉（Ochai Agbaji）被視為非賣品。

根據NBA知名記者史坦（Marc Stein）的消息指出，馬卡南、凱斯勒及阿巴吉是球隊非賣品，其他球員則已開放報價。

馬卡南休賽季在米契爾交易案中被送往爵士。他先是代表芬蘭出戰歐錦賽，表現火熱，沒想到回到NBA後仍維持高檔，本季出賽46場，場均貢獻24.8分、8.7籃板，投籃命中率51.9%、三分球命中率43%皆創下生涯新高。

馬卡南的好表現也讓他被視為建隊基石，另外同樣在米契爾交易案來到爵士的側翼菜鳥阿巴吉，儘管表現機會不多，但擁有不錯的三分球投射能力。至於從灰狼交易來的凱斯勒，做為爵士陣中少數的長人，場均上場20.1分鐘就能送出1.9次阻攻，阻攻能力與戈貝爾相比毫不遜色。

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