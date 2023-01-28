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NBA／莫蘭特繳大三元仍吞5連敗 灰熊主帥：我們戰績仍不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊隊莫蘭特(中)，遭到防守。 路透社
灰熊隊莫蘭特(中)，遭到防守。 路透社

灰熊今日作客灰狼主場，儘管莫蘭特（Ja Morant）繳出27分11助攻10籃板大三元表現，但灰熊仍一路落後，終場以100：111不敵灰狼，苦吞近期的5連敗。

賽後灰熊球員並沒有接受媒體採訪，原因是曼菲斯一名非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）本月初遭五名非裔警員毆打致死，今日警方也公布致死影片，震驚全美。

灰熊球團第一時間發表聲明默哀，主帥詹金斯（Taylor Jenkins）也決定獨自接受媒體訪問，他表示，「與籃球比賽相比，這件事更重要。我為球員們站上球場而自豪，我們懷著沉重的心情，為這座城市比賽。這件事很困難，過去兩場比賽全隊一直在討論曼菲斯發生的一切，包含這次的悲劇。」

對於近期球隊的低潮，詹金斯則表示，「我們還在了解自己，比賽結束後我告訴球員，我們目前仍處在不錯的位置（西區第2），還有30多場比賽，這次低潮發生在一個起伏不定的賽季。」

灰狼近5戰取得4勝，主將愛德華（Anthony Edwards）的表現功不可沒，他全場拿到25分，其中在第三節連得8分，幫助灰狼將分差拉開至17分，鎖定勝局。對此愛德華表示，「我持續打著正確的籃球，等待對手放鬆時，就是我帶走比賽的時刻，我今天就是這麼做。」

灰狼前鋒安德森（Kyle Anderson）也大讚愛德華的表現，「他就像明星賽先發球員一樣，他最近幾場比賽是聯盟前10等級的球員，他已經證明能力，而且還有很大的成長空間，這很可怕。」

莫蘭特上籃。 路透社
莫蘭特上籃。 路透社

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