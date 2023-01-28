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NBA／亞歷山大刷另類紀錄 雷霆奪第24勝已追平上季

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大(右)。 路透社
亞歷山大(右)。 路透社

上個賽季僅拿下24勝的雷霆隊，在今天以112：100擊敗騎士隊後，本賽季僅花49場就已拿下24勝，其中雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本場比賽又拿下35分、8助攻，已連續4場比賽得分超過30分。

儘管未能入選在昨天公布的全明星賽先發名單，但雷霆後衛亞歷山大本賽季繳出一張平均30.8分、4.8籃板、5.6助攻的聯盟一線球星數據，在今天出戰騎士的比賽中，他再度拿下35分、8助攻，且全場三分球僅出手1次命中1球，這也成為他生涯第25場單場三分球出手在5次以內，但得分卻超過30分的賽事，成為聯盟歷史第一人。

在亞歷山大領軍下，雷霆上半場打完雖然還一度落後，但下半場展開猛烈反撲，兩節得分都超過30分，並且成功靠著防守壓制騎士攻勢，最終以12分差距逆轉勝出，收下本季第24勝，已追平上季勝場紀錄，且排名也升上西區第11名，仍有機會衝擊季後賽或是附加賽名額。

對於未能入選明星賽先發名單，亞歷山大也直言其實自己並未多想，甚至沒有太多關注這件事，「我真的沒有（關注太多），就算我不是先發，我也不會生氣。」不過依照亞歷山大今年的數據，他仍有機會以替補身份生涯首度參與全明星賽。

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