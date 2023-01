NBA／亞歷山大刷另類紀錄 雷霆奪第24勝已追平上季

上個賽季僅拿下24勝的雷霆隊,在今天以112:100擊敗騎士隊後,本賽季僅花49場就已拿下24勝,其中雷霆後衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在本場比賽又拿下35分、8助攻,已連續4場比賽得分超過30分。

儘管未能入選在昨天公布的全明星賽先發名單,但雷霆後衛亞歷山大本賽季繳出一張平均30.8分、4.8籃板、5.6助攻的聯盟一線球星數據,在今天出戰騎士的比賽中,他再度拿下35分、8助攻,且全場三分球僅出手1次命中1球,這也成為他生涯第25場單場三分球出手在5次以內,但得分卻超過30分的賽事,成為聯盟歷史第一人。

在亞歷山大領軍下,雷霆上半場打完雖然還一度落後,但下半場展開猛烈反撲,兩節得分都超過30分,並且成功靠著防守壓制騎士攻勢,最終以12分差距逆轉勝出,收下本季第24勝,已追平上季勝場紀錄,且排名也升上西區第11名,仍有機會衝擊季後賽或是附加賽名額。

對於未能入選明星賽先發名單,亞歷山大也直言其實自己並未多想,甚至沒有太多關注這件事,「我真的沒有(關注太多),就算我不是先發,我也不會生氣。」不過依照亞歷山大今年的數據,他仍有機會以替補身份生涯首度參與全明星賽。

SGA dropped 35 PTS, 5 REB, and 8 AST in the Thunder W tonight. pic.twitter.com/wK1yOO5T7t